THW Audio: Antenne Brandenburg | 22.08.2020 | Stefanie Brockhausen | Bild: THW

70 Jahre Technisches Hilfswerk - "Es ist schon ein kleiner Abenteuerspielplatz"

22.08.20 | 12:36 Uhr

Seit 70 Jahren gibt es das Technische Hilfswerk. In Brandenburg bildeten sich die ersten THW-Ortsverbände Anfang der 90er Jahre, einer davon in Neuruppin. Schon kurz nach der Gründung mussten die Helfer zu einem schweren Einsatz ausrücken. Von Stefanie Brockhausen

Jeder, der damals dabei war, hat das Datum noch im Kopf: Am 14. April 1995 reißt eine Gasexplosion ein Wohnhaus in Neuruppin in Trümmern. Sieben Menschen sterben, mehrere werden verschüttet. Erschreckend sei das gewesen, sagt Tobias Reinhold, Zugführer im Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) Neuruppin. "Die Frontfassade war rausgesprengt, die Fassade zum Hof hin auch." Es ist der erste große Einsatz für den Ortsverband Neuruppin, die Gründung liegt kaum eineinhalb Jahre zurück, viele Helfer sind frisch ausgebildet. "Keiner von uns hatte schon einmal eine Gasexplosion in einem viergeschossigen Wohnhaus gesehen. Aber natürlich mussten wir gleich arbeiten und die Feuerwehren und den Rettungsdienst unterstützen."

Tobias Reinhold bei einem THW-Hochwassereinsatz an der Schwarzen Elster | | Bild: THW

Der Geruch lässt die Helfer nicht los

Diesen ersten großen Einsatz hat Tobias Reinhold bis heute nicht vergessen. Das Markanteste, sagt er, sei der Geruch: "Ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich bei Abbrucharbeiten einen Kalk-Mörtel-Geruch wahrnehme. Das sind Eindrücke, die behält man sein Leben lang." Reinhold ist ein großgewachsener Mann Anfang 50 und seine Leidenschaft fürs THW ist deutlich spürbar. Auch bei 35 Grad Hitze streift er für Fotos die komplette Einsatzkleidung über, er trägt sie mit Stolz, und das darf auch jeder sehen. Tobias Reinhold ist Gründungsmitglied des Neuruppiner Ortsverbands, seit über 20 Jahren Zugführer. Er hat verschiedene Lehrgänge besucht, Fortbildungen gemacht und ist wohl so etwas wie ein Alleskönner beim THW. Das "blaue Virus", wie er es nennt, erwischte ihn Anfang der 1990er Jahre auf einer Autobahn. "Wir haben eine etwas längere THW-Kolonne überholt. Die blauen Autos haben mich gereizt. Das war die Initialzündung. Seitdem bin ich hier nicht mehr wegzukriegen."

Infos im Netz dpa/GES-Sportfoto/Oliver Hurst thw.de - "Faszination Helfen": Vor 70 Jahren wurde das THW gegründet Am 22. August 1950 wurde das Technische Hilfswerk als eine der ersten Zivilschutzeinrichtungen der Bundesrepublik gegründet.

"Niemand wollte 20.000 Schweine in der Elebe sehen"

Seit dem ersten großen Einsatz hat Tobias Reinhold unzählige weitere erlebt: Das Oderhochwasser 1997, die Elbeflut 2013, das Hochwasser an der Schwarzen Elster 2010, die Waldbrände bei Treuenbrietzen und in der Lieberoser Heide. Er hat das Elend in überfluteten Häusern gesehen und er war dabei, als Bauern in einer Schweinemastanlage ausharrten, um ihre Tiere vor den Wassermassen zu schützen. "Die Schweinemastanlage war mittendrin im Hochwasser und konnte nur noch mit Booten versorgt werden", erinnert sich Reinhold. Das THW half unter anderem mit Notstrom-Aggregaten. Es wurde alles daran gesetzt, die Anlage zu halten. "Niemand wollte 10.000 Schweine in der Elbe auf dem Weg nach Hamburg sehen." Am 22. August 1950 wird das THW als Katastrophen- und Zivilschutzeinheit des Bundes Bonn gegründet. Das THW leistet vor allem technische Unterstützung für Rettungsdienste und Feuerwehren. Es pumpt Wasser aus überschwemmten Häusern, es befüllt, transportiert und verbaut Sandsäcke. Bei Waldbränden legt es kilometerlange Rohrleitungen, um Löschwasser auch über weite Strecken zum Brandort transportieren zu können. Es verfügt über hydraulische Rettungsgeräte, um Trümmer anzuheben und Verletzte zu bergen. Es rückt auch bei Stromausfällen, Zugunglücken, Verkehrsunfällen oder Gebäudeeinstürzen aus. Das THW setzt da ein, wo andere Helfer nicht weiterkommen.

Gründungsveranstaltung in Gaststätte

Als Tobias Reinhold die Kolonne auf der Autobahn überholt, ist das Hilfswerk in den neuen Bundesländern noch weitgehend unbekannt, der "Aufbau Ost" im THW hatte da gerade erst begonnen. Die erste Einheit im Regionalverband für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt wird 1991 in Halberstadt gegründet. Kurz darauf bekommt auch Brandenburg erste Ortsverbände, in Cottbus und schließlich in Neuruppin. Bei der Gründung im Dezember 1993 in einer Neuruppiner Gaststätte sind sechs Leute dabei. Eigene Räume gibt es da noch nicht, erst ein paar Monate später können sie als Untermieter in einem Bürotrakt unterkommen. Die Fahrzeuge stehen 600 Meter entfernt.

Bei Waldbränden arbeiten THW und Feuerwehren zusammen | Bild: THW

"Wir sind der Landesverband mit dem höchsten Frauenanteil"

Heute hat der Ortsverband 69 aktive Helfer und hochmoderne Technik auf eigenem Gelände. Im gesamten Land Brandenburg ist das THW fest verankert: Es gibt 18 Ortsverbände, einen pro Landkreis und kreisfreier Stadt. Jede Einheit hat besondere Aufgaben und Kompetenzen, etwa Räumen und Bergen, Brückenbau, Trinkwasserversorgung oder Wasser abpumpen. Landesweit engagieren sich etwa 850 Helferinnen und Helfer, hinzu kommen etwa 230 Kinder und Jugendliche in den Jugendgruppen. Etwa 20 Prozent der Helfer sind Frauen – ein sehr hoher Anteil, sagt Ellen Krukenberg, Pressesprecherin des THW-Regionalverbands für Berlin Brandenburg und Sachsen-Anhalt. "Damit liegen wir auch bundesweit beim THW ganz oben. Wir sind der Landesverband mit dem höchsten Frauenanteil." "Wenn man sich für schwere Technik begeistert, macht das auf jeden Fall Spaß", sagt Cindy. Sie hat die Gasexplosion in Neuruppin miterlebt, wohnte damals um die Ecke und kannte zwei der tödlich Verunglückten. Neben der persönlichen Betroffenheit hat sie aber auch ein Faible für schwere Technik zum THW geführt. Seit fünf Jahren ist sie dabei, ihr großer Traum ist der LKW-Führerschein. Ihr Mann ist Maschinist, ihr Sohn frisch ausgebildeter Helfer. Das "blaue Virus" steckt offenbar an.

Stolz auf die "THW-Familie"

Das THW sei wie ein kleiner Abenteuerspielplatz, sagt Tobias Reinhold. Aber er will nichts herunterspielen, anstrengend seien die Einsätze natürlich auch. In den letzten vier Jahren war er jeden Sommer bei Waldbränden, dabei steht er auch den Feuerwehren als Fachberater zur Seite.



Großbrände wie 2019 in Fichtenwalde, Treuenbrietzen und der Lieberoser Heide bringen die Helfer an ihre Grenzen, nicht nur beim THW. Die meisten Einsätze dauern mehrere Tage oder sogar Wochen, die Witterung ist extrem, die Einsatzkleidung dick und schwer. Auch in Zukunft werden die Helfer bei solchen Einsätzen gefordert sein. Aber die Begeisterung lässt nicht nach, sagt Tobias Reinhold: "Mit anderen zusammenarbeiten, Probleme gemeinsam zu lösen, das gemeinschaftliche Zusammenarbeiten dieser THW-Familie. Wenn man im Nachgang mal über die Einsätze nachdenkt, dann macht das schon ein Stück weit stolz."

Sendung: Antenne Brandenburg, 21.08.2020, 17:45 Uhr