Der Landesbetrieb Forst Brandenburg und auch die Feuerwehren bereiten sich auf zahlreiche Einsätze in den kommenden Tagen und Wochen vor. Das teilt das Umweltministerium in Potsdam mit. Schon ein Funke reiche aus, um einen Waldbrand zu entfachen. Vielfach sei eine achtlos weggeworfene Zigarette oder ein Funkenflug von einem Lagerfeuer die Ursache für einen Brand, hieß es in einer Mitteilung.

Der Wald rund um Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming gehört zu den Brandschwerpunkten im Land, weil sich dort vor der Wende ein Truppenübungsplatz befand. Im Boden liegende Munition entzündet sich bei großer Hitze und so wird es noch lange weitergehen, ist Rudi Hinze vom Brandschutz der Kreisverwaltung überzeugt. "Die Zeit beginnt jetzt eigentlich, weil die Metallummantelung inzwischen so weit zersetzt ist, dass es bei Hitze brisant wird", so der 61-Jährige.

In allen Landkreisen gibt es Einsatzpläne, in denen genau festgelegt ist, welche Feuerwehren an welchen Tagen anrücken können, auch aus anderen Landkreisen. Bei Großeinsätzen kann die Feuerwehr zudem auf andere Bundesländer zählen; das würde das Innenministerium in Potsdam koordinieren. Mit Engpässen rechnet Gausche nicht.

Doch wegen Corona ist die Einsatzplanung diesmal komplizierter, berichtet der 45-Jährige, denn sowohl in den Wachen als auch an Einsatzort sollen Abstands- und Hygieneregeln gelten. "Es lässt sich nicht überall umsetzen, das muss man auch fairerweise zugeben", sagt der Kreisbrandmeister. "Wir versuchen die Einsatzpläne so zu gestalten, dass nicht so viele Kameraden zusammenkommen oder nur ein fester Stamm: Die Feuerwehr soll einsatzbereit bleiben." Die Überlegung: Wenn Corona ausbräche, wären in diesem Fall wenigstens nicht so viele Feuerwehrleute betroffen.