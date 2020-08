Beim Aufprall gegen mehrere Bäume ist ein Autofahrer an der Autobahn 11 bei Wandlitz (Barnim) ums Leben gekommen.



Der Mann wollte zuvor an der Anschlussstelle Wandlitz auf die Autobahn auffahren, als er von der Straße abkam, wie der Lagedienst der Polizei am Samstag mitteilte. Danach prallte er erst gegen eine Leitplanke und dann gegen mehrere Bäume. Der Mann verstarb noch am Unfallort.



Angaben zum Alter des Mannes und warum er von der Straße abgekommen war, konnte die Polizei noch nicht machen.