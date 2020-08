Der Prozess gegen einen Clanchef und drei seiner Brüder wegen mutmaßlicher Straftaten gegen den Rapper Bushido wird am Mittwoch (10:30 Uhr) am Landgericht Berlin fortgesetzt. Aller Voraussicht nach beginnt die Befragung des Musikers als Zeuge. Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, ist bislang umringt von Personenschützern mit Sturmhauben in den Gerichtssaal gebracht worden. Er ist in dem Verfahren um versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue auch Nebenkläger.

2010 soll der Rapper noch seinem "besten Freund" Arafat eine Generalvollmacht über Besitz und Vermögen erteilt haben, hatte der "Stern" 2013 vermeldet. Einiges an gemeinsamem Vermögen hatte sich in den Jahren angesammelt: So hatten zwei der angeklagten Abou-Chaker-Brüder gemeinsam mit Bushido ein 17.000 Quadratmeter großes Anwesen mit drei Häusern in Kleinmachnow in Berlin beziehen wollen (Bushido sollte ursprünglich die mittlere Villa bewohnen, zog aber niemals ein).

Laut Staatsanwaltschaft drängte nach der Trennung Bushidos von seinem Freund und Partner jetzt Arafat Abou-Chaker auf seinen Anteil am gemeinsamen Immobilienvermögen und weiteren Einnahmen von allem, was Bushido oder die Rapper, die bei ihm unter Vertrag standen, produzierten.

Weil es keine Einigung gab, sei Bushido im Dezember 2017 und Januar 2018 schließlich in die Räume des gemeinsamen Musiklabels "Ersguterjunge" in Treptow bestellt worden. Dort soll er auf die Brüder Arafat und Nasser Abou-Chaker getroffen sein. Bushidos Geschäftspartner Arafat soll die Tür abgeschlossen haben. Der Rapper wurde laut Ermittlern bei diesem und einem weiteren trefen im Januar von den Brüdern bedroht, beschimpft, eingesperrt und mit einer Wasserflasche sowie einem Stuhl attackiert worden. Die Brüder im Alter von 39, 42 und 49 sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt. Die Männer schweigen zu den Vorwürfen.