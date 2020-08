Das Entwenden von Lebensmitteln aus dem Abfallcontainer eines Supermarktes - das "Containern" - kann als Diebstahl bestraft werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss entschieden. Im vorliegenden Fall hatten zwei Studentinnen Lebensmittel aus dem Abfallcontainer eines Supermarktes in Bayern entwendet. Da der Container verschlossen zur Abholung bereitstand, stuften die Gerichte bis hin zum Bayerischen Obersten Landesgericht das als Diebstahl ein. Die beiden Frauen mussten jeweils acht Sozialstunden ableisten und erhielten eine Geldstrafe von 225 Euro auf Bewährung.

Die Verfassungsbeschwerden der beiden Frauen nahm das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung an. Der Gesetzgeber dürfe "das zivilrechtliche Eigentum grundsätzlich auch an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen", so die Karlsruher Richter. Sie deuteten aber an, dass man den Umgang mit entsorgten Lebensmitteln auch anders regeln könnte. Es sei aber nicht Aufgabe des Gerichts zu prüfen, "ob der Gesetzgeber die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden hat". Initiativen, das Containern zu entkriminalisieren, seien bisher nicht aufgegriffen worden.

Im vergangenen Jahr hatten Recherchen des rbb ergeben, dass Supermärkte in Berlin und Brandenburg rund doppelt so viele Lebensmittel wegwerfen, wie sie spenden. Demnach werden allein in der Hauptstadt rund 16 Lkw-Ladungen mit Brot, Brötchen, Obst, Gemüse, Fleisch und Molkereiprodukten entsorgt - pro Verkauftstag. Labortests ergaben, dass acht von zehn Lebensmitteln aus dem Müll noch bedenkenlos verzehrbar waren.