45 Polizisten bei Demonstrationen in Berlin verletzt

Die Polizei war am Samstag in Berlin im Großeinsatz: unter anderem bei Demos gegen die Corona-Regeln am Brandenburger Tor und gegen die geplante Räumung einer Neuköllner Kneipe. Für einen Teil der Beamten ging der Einsatz nicht ganz glimpflich aus.