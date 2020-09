Der spektakuläre Mord an dem Clan-Kriminellen Nidal R. vor zwei Jahren soll laut einem Insider ein Racheakt für eine Ehrverletzung in der Clan-Szene gewesen sein. Nidal R. soll daher auch nicht zufällig mitten am Tag in der Öffentlichkeit erschossen worden sein. Das schreibt der Aussteiger Khalil O. mithilfe der Journalistin Christine Kensche in einem gerade erschienenen Buch "Auf der Straße gilt unser Gesetz" über sein Leben im Clan und seinen Ausstieg aus der Kriminalität.

Khalil O. berichtet, eigentlich sei es im Konflikt zwischen Nidal R. und seinen Leuten und einer anderen Familie um Drogengeschäfte und die Reviere an den U-Bahnhöfen in Neukölln gegangen. Zur Eskalation habe ein "krasser Fehler" geführt, so erzähle man es sich in der Szene. Nidal R. habe als Gast auf einer Hochzeit einen älteren Mann vor dessen Frau und Kindern geschlagen. "Es war eine heftige Ehrverletzung, der andere hat das Gesicht verloren." Nidal R. habe versucht, die Sache zu bereinigen und einen Vermittler geschickt. Das sei abgelehnt worden. "Der Vertreter der anderen Seite hat nur gesagt: "Nidal muss sterben"", so Kahlil O. weiter.