In Schöneberg hat sich am Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Als die Polizei mit Blaulicht auf der Potsdamer Straße unterwegs war, erfasste sie einen Radfahrer. Er wurde schwer verletzt.

Die Berliner Polizei hat am Freitagnachmittag einen Radfahrer in Berlin-Schöneberg erfasst und schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei rbb|24 mitteilte, seien die Beamten mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs gewesen, als sie den Mann erfassten. Der Unfall ereignete sich auf der Potsdamer Straße zwischen Großgörschen- und Goebenstraße.

Es ist bereits der zweite Fahrradunfall am Freitag im Stadtgebiet Berlin. Bei einem Unfall im Bezirk Reinickendorf ist am Nachmittag eine Radfahrerin ums Leben gekommen. An dem tödlichen Unfall war ein Lkw beteiligt, er ereignete sich in der Nähe des Paracelsusbads im Bereich der Straßen Lindauer Allee und Roedernallee.

Damit sind in diesem Jahr bisher mindestens 39 Menschen in Berlin bei Unfällen im Straßenverkehr gestorben. Die Zahl stellt eine deutliche Zunahme dar. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 40 Verkehrstote in der Stadt. Bundesweit wurden zuletzt so wenige Verkehrstote wie nie seit 1990 gezählt [tagesschau.de].