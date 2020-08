Der Dachstuhl eines Rohbaus in Berlin-Weißensee ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Die Rauchsäule war weithin über der Stadt sichtbar. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde niemand verletzt, beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sich keine Menschen in dem brennenden Haus befunden.

Wie das Feuer gegen 19 Uhr im Dachgeschoss des in dem Rohbau eines mehrgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Ungewiss ist laut einem Feuerwehrsprecher auch, ob sich kurz vor Brandausbruch Arbeiter auf der Baustelle befunden hätten.

Nach Angaben der Feuerwehr waren am Abend gegen 21 Uhr bereits rund 90 Einsatzkräfte vor Ort, der Einsatz werde vermutlich noch bis tief in die Nacht dauern, hieß es. "Die Löscharbeiten sind kompliziert, weil das Gebäude komplett eingerüstet ist", sagte ein Sprecher der Feuerwehr rbb|24. Das Baugerüst und auch das Blechdach auf dem Gebäude seien einsturzgefährdet. Deshalb könnten die Einsatzkräfte nicht gut an das Feuer herankommen.

Wegen der Löscharbeiten ist der gesamte Bereich zwischen Gustav-Adolf-Straße, Langhansstraße, Goethestraße und Streustraße gesperrt.