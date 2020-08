Was tun, wenn Fledermäuse in die Wohnung fliegen?

Im Spätsommer kommt es öfter vor, dass Fledermäuse durch geöffnete und gekippte Fenster in Wohnungen fliegen. Laut der Unteren Naturschutzbehörde Potsdam habe es deswegen in diesem Jahr schon einige besorgte Anrufe gegeben, teilte die Landeshauptstadt Potsdam am Mittwoch mit.

Es bestehe jedoch kein Anlass zur Besorgnis, heißt es in der Mitteilung weiter. Es handele sich um ein typisches Verhalten der nachtaktiven Tiere im Spätsommer.

Seit Ende Juli und noch bis Mitte September fliegen die jungen Fledermäuse aus den sogenannten Fledermaus-Wochenstuben aus. In diesem Zeitraum erkunden sowohl die kleinen als auch großen Fledermäuse ihre Quartiere für den bevorstehenden Winter. Mit großer Regelmäßigkeit verirren sich gerade Zwergfledermäuse in der Dämmerung in Wohnungen und finden anschließend nicht mehr ins Freie.