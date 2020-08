Ein Radfahrer hat am Dienstagabend in der Admiralstraße in Berlin-Kreuzberg einen Passanten angegriffen. Nach Polizeiangaben soll der mutmaßliche Täter gegen 18:30 Uhr einen Fußgänger mit einer noch unbekannten Flüssigkeit von seinem Fahrrad aus besprüht haben.

Das Opfer erlitt Hautreizungen an den Unterarmen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat seine Kleidung sichergestellt. Bisher ist unklar, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt.

Laut einer Polizeisprecherin wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Eine Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer konnte nicht festgestellt werden. Es wird allerdings ein Zusammenhang zu ähnlichen Fällen aus den vergangenen Jahren geprüft, bei denen ein Radfahrer Passanten mit Flüssigkeit attackierte.

Damals waren mehrere Frauen von einem unbekannten Radfahrer mit Säure besprüht worden, ein Opfer war dabei im Gesicht verletzt worden. Bei mindestens einem der Angriffe hatte es sich um Batteriesäure gehandelt.