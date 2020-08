Am Berliner Teufelssee bedienen sich Wildschweine am hellichten Tag an Müll und am Picknick von Badegästen. Es kommt zu einer Nähe zwischen Wildtier und Mensch, die so nicht sein sollte. Nun schreiten voraussichtlich Jäger ein. Von Vanessa Klüber

Bilder einer Szene mit Wildsau und nacktem Mann am Berliner Teufelssee sind in den letzten Tagen viral gegangen. Zu sehen ist, wie ein Mann an der FKK-Badestelle einer Bache und ihren Frischlingen hinterherrennt, um seine Tasche wiederzubekommen. Das Schwein hatte sich diese geschnappt. In der Tasche soll sich auch das Laptop des Mannes befunden haben.

Eben diese forsche Bache mit zwei Jungtieren und auch andere Wildschweine seien dort ständig unterwegs, heißt es von Katja Kammer, der Leiterin des Forstamtes Grunewald. Die Tiere stöbern am helllichten Tag seelenruhig über die Wiese und suchen nach Nahrung im Umfeld der Badegäste - besonders problematisch, wenn diese gerade am Platz sind. Normalerweise hätten die Tiere eine "Grundscheue", sagte die Försterin rbb|24. "Die Schweine dort haben sie verloren."

Vor allem in der Dämmerung kommt es vor, dass Wildschweine Badegäste umzingeln. Diese Erfahrung machte auch schon die Autorin selbst und fand es ein wenig unheimlich, als sie aus zwei Metern Entfernung von einem Wildschwein angeblinzelt wurde. Aggressiv wurde es aber nicht. "Es ist bisher zum Glück nicht zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen durch Wildschweine am Teufelssee gekommen", sagt Forstamtsleiterin Kammer. Die Realität sei aber auch, dass man die Wildtiere am See so schnell nicht wieder loswerde. Sie hätten diesen Lebensraum nun einmal besiedelt und ließen sich nicht so einfach wieder vertreiben.

Die Distanzlosigkeit der Tiere habe laut Kammer aber vor allem auch damit zu tun, dass sie sich an "enormen Mengen von Müll" bedienen, der von den Menschen hinterlassen werde. Oder dass sie gar gefüttert würden. Normalerweise meiden Wildscheine Menschen. Im Corona-Sommer ist das aber schlechter möglich, weil besonders viele zu Hause geblieben sind und in die Berliner Wälder und Seen drängen. Auch dadurch begegnen sich Wildtier und Mensch häufiger im Grunewald.

Das liege zum einen daran, dass die Wildtiere Wasserstellen mögen, vor allem bei der derzeitigen Hitze. "Sie müssen sich in die Situation des Schweines hineinversetzen: Die Sonne knallt auf das schwarze Fell. Dann ziehen sie sich in die Nähe von Wasser oder in einen Sumpf zurück", erklärt die Försterin.

Damit sich Wildschweine auf den 3.500 Hektar Fläche im Grunewald nicht unkontrolliert vermehren, werden sie bejagt, denn die Schweine haben hier keine natürlichen Feinde. Im Grunewald sowie in allen anderen Waldgebieten der Berliner Forsten ist das laut Kammer erlaubt und notwendig. Anders sei das zum Beispiel für die Gemeinde Stahnsdorf: Wildschweine dort dürfen nicht von Förstern der Berliner Forsten erlegt werden, sondern nur durch speziell ausgebildete Stadtjäger mit Sonderequipment und Ausnahmegenehmigung. Generell seien zu viele Wildschweine auf zu dichtem Raum Krankheitsüberträger, sagt Kammer. Die Försterin hat auch die Gefahr der Afrikanischen Schweinepest im Blick, die sich auch über verseuchte Wurst von Badegästen verbreiten kann. Und so zahm die Wildschweine auch wirken, haben es die Badegäste immer noch mit einem Wildtier zu tun, das gefährlich werden kann: die Muttertiere vor allem im Frühjahr, um den Wurf zu beschützen, und die Keiler üblicherweise ab November, wenn sie hormon- und triebgesteuert ihr Revier zur Paarungszeit gegen alles und jeden verteidigen wollen. Hundert Prozent zuverlässig seien diese Zyklen jedoch nicht, sagt Forstexpertin Kammer, so dass nie sicher vorausgesagt werden könne, wann genau Wildschweine besonders gefährlich sind und wann nicht.

Die Bache am Teufelssee werde demnächst "vorrangig entnommen", erklärt Katja Kammer - was bedeutet, dass das Tier getötet werden soll.



So leicht wird die Wildsau allerdings nicht zur Strecke zu bringen sein. Zum einen handele es sich um eine "besonders intelligente Sau", zeigt sich Kammer überzeugt. Zum anderen gilt für sie noch die Regelung im Bundesjagdgesetz, wonach Muttertiere nicht geschossen werden dürften, wenn die Frischlinge jünger als sechs Monate alt sind. Das Fell der Jungen ist allerdings schon nicht mehr gestreift, sondern hellbraun, was darauf hindeutet, dass sie langsam in das Alter kommen, in dem sie selbständig werden und das Muttertier geschossen werden darf.



Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Bache noch länger leben könnte: Wo sich Menschen aufhalten, so wie am Teufelssee derzeit in Massen, kann nicht geschossen werden.