Bild: rbb|24 / Schneider

Fünf Jahre "Wir schaffen das" | Die Geflüchteten - "Ich schäme mich nicht, ein Flüchtling zu sein"

31.08.20 | 14:13 Uhr

Die Kurden Mohandad und Sharfan kamen 2015 nach Deutschland, weil sie in ihrer Heimat Syrien verfolgt wurden. Der rbb hat sie seitdem immer wieder gesprochen. Fünf Jahre nach ihrer Ankunft erzählen sie, wie sie sich ein neues Leben aufgebaut haben.

Mohandad und Sharfan leben inzwischen in eigenen Wohnungen. Für das Gespräch mit rbb|24 sind sie noch einmal in die Geflüchteten-Unterkunft in Berlin-Köpenick gekommen.

Sharfan: Mein Herz hat damals wehgetan, als ich angekommen bin. Es war hier in der Unterkunft sehr laut, viele Leute, sehr viele Kinder. Aber alle haben zusammen gespielt, es gab keinen Abstand, keine Masken. Es war eine schöne Zeit, für uns alle zusammen hier. Wir haben das zusammen geschafft, den Garten angelegt, geholfen. Jeden Freitag haben wir uns alle hier zum Essen getroffen. Aber genauso war es auch eine schwere Zeit. Mohandad: Der schönste Moment war, als ich diesen Typen hier getroffen habe (zeigt auf Sharfan). Wir waren schon in Damaskus Freunde. Er hat mir auf Facebook geschrieben, dass er nach Deutschland gekommen ist. Er war in Dortmund und wurde nach Berlin geschickt. Da habe ich gesagt: OK, dann komm einfach zu mir. Das andere Leben hier wurde für mich schnell normal. Ich habe versucht, mich schnell daran zu gewöhnen. Aber für ihn war das viel härter. Sharfan: Auf dem Weg hierher, in der Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Österreich, überall wurde mein Fingerabdruck genommen. Trotzdem haben sie gesagt ich hätte ihn nicht abgegeben. Ich sollte abgeschoben werden. Genau in diesem Zimmer da oben (zeigt mit seinem Finger auf einen Container im zweiten Stock) habe ich jede Nacht wachgelegen und mich gefragt, wann kommt die Polizei und holt mich. Wir waren zu zweit im Zimmer, auch mein Zimmernachbar sollte abgeschoben werden. Aber der hat mir immer gesagt, ich werde vor dir abgeschoben, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn sie kommen, weck ich dich. Wir haben jede Nacht gebetet. Am Ende sind sie nicht gekommen. Mohandad: Wie lange war das so, drei Jahre? Sharfan: Fast drei Jahre. Mohandad: Du kriegst nur einen Brief in der Hand, einen gelben. Da steht, dass dein Asylantrag abgelehnt wurde und Du abgeschoben wirst. Aber du weißt nicht, wann sie kommen. Meistens kommen sie zwischen drei und 5:30 Uhr morgens.

Zur Person rbb|24 / Schneider Kurden aus Syrien - Mohandad und Sharfan Mohandad (links, 27 Jahre alt) und Sharfan (25) sind Kurden, die in Damaskus aufgewachsen sind. Die kurdische Minderheit wird in Syrien seit Jahrzehnten vom Regime unterdrückt, ihre Sprache war verboten, Angehörige wie Mohandad und Sharfan galten als staatenlos und hatten keine syrischen Pässe. Die beiden kamen Anfang 2015 über die damalige, sogenannte Balkan-Route nach Deutschland und zogen ins Allende-2-Wohnheim in Köpenick, das der Internationale Bund (IB) betreibt.

"Wenn wir ihn nicht gehabt hätten, wären wir nicht hier"

Sharfan: Ich musste sehr viel kämpfen und ich habe sehr viel Hilfe von Herrn Hermanns (Leiter der Geflüchteten-Unterkunft in Köpenick) und seinen Mitarbeitern, ein paar Berliner Politikern bekommen. Nur deshalb hat es geklappt. Dafür werde ich ihnen immer danken. Herr Hermanns hat ein gutes Herz. Ohne ihn kann ich überhaupt nicht. Wenn nicht jeden Tag, dann muss ich ihn zwei, dreimal die Woche anrufen. Ich muss das einfach. Er geht fast immer ran, auch um zu sagen: “Shero ich hab keine Zeit, ich ruf dich zurück.” Mohandad: Er hat uns so viel geholfen. Wenn wir ihn nicht gehabt hätten, wären wir nicht hier. Sharfan: Er hat mich unterstützt, meine Unterlagen zu regeln, meinen Beruf anzufangen, hier zu starten. Auch als es mir so schlecht ging und ich nicht mehr konnte, als ich keine Zukunft gesehen habe und verzweifelt war. Er hat immer angerufen und gefragt, wo ich bin. Solche Leute findet man nicht. Er weiß, dass ich auch jederzeit für ihn da bin. Er macht manchmal zu viel, vielleicht muss er manchmal mehr Urlaub machen.

"Nichts wird angefasst. Das gefällt mir."

Mohandad: 2017 bin ich hier ausgezogen und habe mit Hilfe vom Heim eine Wohnung in der Nähe gefunden, 2018 ist Sharfan dann ausgezogen. Es ist schon ein anderes Leben, wenn man eine eigene Wohnung hat. Man hat Sicherheit, Raum für sich. Sharfan: Vor allem Sauberkeit. Es gab hier schon auch Leute, die darauf geachtet haben, aber man teilt sich eben die Küche, das Bad, WC – das wird auf Dauer ein bisschen schwer. Wenn ich jetzt meine Wohnung verlasse, weiß ich, wo ich mein Glas hingestellt habe, meinen Teller, meine Sachen eben. Wenn ich wiederkomme ist es immer noch aufgeräumt. Nichts wurde angefasst. Das gefällt mir.

Die Unterkunft "Allende II" in Köpenick. | Bild: rbb|24 / Schneider

"Ich musste die Polizei rufen"

Mohandad: Wir arbeiten seit einer Weile beide in einer Security-Firma. Es ist Stress, seit das Coronavirus angefangen hat. Wir stehen vor Supermärkten und müssen kontrollieren, ob die Kunden auch eine Maske tragen. Manchmal arbeite ich Zwölf-Stunden-Schichten. Sharfan: Aldi, Lidl, Netto, Kaufland, Ikea. Mohandad: Es ist furchtbar. Die Leute können nicht verstehen, dass wir das von ihnen verlangen. Sharfan: Die denken, wir machen die Regeln. Aber die Regeln kommen doch nicht von uns. Wir haben doch nur unsere Anweisungen. Mohandad: Wie war das, als Du Stress in Marzahn hattest? Sharfan: Einer hat mich angegriffen, mit den Händen, nur wegen dieser Maske. Ich musste die Polizei rufen und alles. Mohandad: Leute laufen vorbei und beleidigen uns, einmal hat mich einer “Schwuchtel” genannt. Dann gibt's eine Anzeige, du wartest zwei, drei Monate und es passiert nichts. Das verstehe ich nicht.

"So ist man doch nicht frei"

Sharfan: Für mich ist ganz klar, dass ich selber arbeite, selber mein Geld verdiene und meine Miete zahle. Das ist alles besser, als jeden Tag einen Brief von der Behörde zu kriegen, wo drinsteht: Du musst diese Arbeit machen, Du musst dorthin gehen, du musst dich hier bewerben. So ist man doch nicht frei. Von 400 Euro kannst Du Dir doch hier nichts aufbauen. Egal ob Minijob, Teilzeit oder was weiß ich, jeder muss arbeiten. Aber Sicherheitsdienst ist eigentlich nicht mein Job. Ich würde gerne irgendwann als KfZ-Mechaniker arbeiten, ich liebe Autos. Aber das klappt immer noch nicht, Du brauchst Vitamin B, Bekannte. Ich hab es in Hannover versucht, wo meine Eltern leben, aber ich bräuchte eine Ausbildung und würde lange wenig verdienen. Gut, sage ich mir, beim Sicherheitsdienst gehe ich wenigstens mit sauberen Klamotten nach Hause. Aber für immer ist das nichts. Mohandad: Mein großer Fehler war, beim Sicherheitsdienst anzufangen. Eigentlich bin ich Friseur, ich habe sechs Jahre Berufserfahrung. Vor drei Tagen habe ich bei der Handwerkskammer angerufen und gefragt, ob ich eine Ausbildung zum Friseur machen kann. Die Frau war sehr nett, sie meinte ich brauche keine Ausbildung machen und gab mir eine andere Nummer. Dort soll ich hingehen und direkt die Ausbildungsprüfung machen, dann geht es auch so. Dafür muss ich aber natürlich eine Weile viel lernen, das ist klar. Das muss ich neben meinem normalen Beruf schaffen, es dauert. Aber ich werde das auf jeden Fall versuchen, ich habe es mir fest vorgenommen. Wenn ich das schaffe, dann würde ich auch gerne Friseurmeister werden. Mein Ziel ist es, einen eigenen Salon aufzumachen. Sharfan: Der würde dann Sharfan heißen (lacht).

"Ich bin wie jeder andere auch zuallererst ein Mensch"

Mohandad: Ich finde, solange man arbeitet und fleißig ist, wird man in Ruhe gelassen. Dann hat man keine Probleme. Sharfan: Ich schäme mich nicht, ein Flüchtling zu sein. Ich bin wie jeder andere auch zuallererst ein Mensch. Wenn ich sehe, dass mich jemand hasst, weil ich schwarze Haare habe, weil ich aus einem anderen Land komme, was auch immer, dann will ich immer gerne darüber reden und ihn fragen, wie er darauf kommt. Sprache spielt eine große Rolle, würde ich sagen. Mohandad: Glaub mir, die Sprache spielt keine Rolle, wie sie über Dich denken. Sharfan: Doch, ein bisschen Kontakt kann man so haben und dann ins Gespräch kommen. Mohandad: Du kannst zwei Stunden oder von mir aus drei Jahre mit ihm reden. Aber trotzdem hat er sein Bild von dir. Du bleibst Ausländer. Sharfan: OK, der hat seine Meinung. Aber diese Meinung hat er vielleicht, weil er was im Fernsehen gesehen hat, wenn irgendwelche anderen Syrer, Kurden oder was weiß ich dies oder jenes gemacht habe, dann sind die für ihn alle so. Nein. Wenn wir suchen, finden wir da genauso gute Menschen, Syrer, Kurde, Araber, egal wer. Ein Beispiel: Ein Freund von mir, wir waren zusammen im Deutschkurs, haben schnell die Sprache gelernt, der ist studieren gegangen. Der wird auch irgendwas werden. So jemand hilft uns als positives Beispiel, denn negative gibt es natürlich auch. Aber ich sehe immer öfter auch in Krankenhäusern oder bei Behörden Leute, die Arabisch sprechen können. Wenn wir es nicht schaffen, uns Respekt zu erarbeiten, dann haben wir nicht viel gewonnen. Wenn man die Sprache lernt, sich durchkämpft, dann kann man es schaffen. Ich würde hier nicht ein, zwei Jahre sitzen und denken: Ich will alles haben, die Sprache einfach sofort können. Das ist doch kein USB-Stick, den man reinsteckt. Das ist harte Arbeit, das ist kein Geschenk.

"Kann mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen"

Mohandad: Ich durfte vor kurzem meine Frau endlich zu mir holen. Das hat ungefähr drei Jahre gedauert, bis es geklappt hat. Wir haben viel Geduld gebraucht. Aber jetzt ist alles perfekt. Ende Oktober bekommen wir eine Tochter. Gottseidank. Sharfan: Was ich jetzt in der Welt sehe, ist furchtbar. Immer wenn wir nach vorne gehen und sagen wir werden besser, wir sind alle gleich, es geht vorwärts – dann klappt es doch wieder nicht. Dann geht es zurück und wird noch schlimmer. Seit zehn Jahren ist Krieg. Falls Assad geht, setzen sie einen an seine Stelle, der nicht besser ist, einen aus dem gleichen Clan. Es gibt keine freien Wahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder in Syrien zu leben. Sie haben uns dort immer nur Schwierigkeiten gemacht, weil wir Kurden sind. Ich sehe meine Zukunft hier, ich will mir hier etwas aufbauen. Köpenick, Schöneweide, das ist so schön hier, das ist jetzt mein Zuhause. Eine schöne Ecke. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Mohandad: Es ist auf jeden Fall viel besser als Neukölln oder am Hermannplatz, da ist es immer laut, anstrengend. Es ist hier besser für Kinder. Als wir vor kurzem in Mitte gearbeitet haben, habe ich einen neun oder zehn Jahre alten Jungen gesehen, der auf der Straße geraucht hat. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hier kriegst du keinen Alkohol oder Zigaretten wenn du deinen Ausweis nicht zeigst. Sharfan: Wenn wir uns in zwei Jahren wieder unterhalten, dann habe ich hoffentlich auch eine Frau gefunden. Vielleicht haben wir dann Zwillinge. Mohandad: Ich will dann auf dem Weg zu meinem Friseursalon sein. Meine Frau kann bis dahin hoffentlich richtig gut Deutsch. Bis jetzt hat sie A2 bestanden. Und vielleicht kriegen wir dann noch ein Kind, das würde ich mir wünschen.

Gesprächsprotokoll: Sebastian Schneider