Was mich auch bei den Kindern mitgenommen hat, war Ramadan. Wir sollten sie auch währenddessen beschulen. Aber wenn die dann ohne Essen und Trinken über Stunden bei Hitze im Klassenzimmer waren und kaum noch konnten, dann habe ich einfach entschieden, sie nach Hause zu schicken. Ich übernehme die Verantwortung nicht mehr. Solche Sachen haben uns aber auch andere Kinder belastet, denen taten ihre Mitschüler leid.

Ich würde mich vielleicht im Nachhinein nicht wieder so stark hineinknien, auch meine Kollegen wahrscheinlich nicht. Es kam nicht immer die entsprechende Resonanz zurück. Diese vier syrischen Kinder, für die wir dann doch alles gemacht haben, waren zwei Tage hier. Dann waren sie plötzlich weg. Ohne sich zu verabschieden sind ihre Eltern mit ihnen in eine größere Stadt gezogen. Boitzenburg war ihnen zu klein. Da haben wir gesagt, das verstehen wir nicht. Sie wollen Sicherheit, ein Land, das ihnen eine neue Heimat bietet. Aber dann nehmen sie doch nicht alles. Das sind Sachen, die uns schon belastet haben.

Vor ein paar Monaten hat mein Telefon geklingelt. Eine Schulleiterin aus Österreich war dran, sie hat mir von Higmeta erzählt, dem albanischen Mädchen. Sie sei mit ihrer Familie in Österreich gelandet, jetzt wollte sie mich nach den Zeugnissen fragen. Damals war Higmetas Familie so schnell abgeschoben worden, dass sie nicht mal ihre Zeugnisse mitnehmen konnte. Die Familie wolle nochmal versuchen, nach Deutschland zu kommen. Ich habe aber nichts von ihr gehört.

Die meisten sind inzwischen weggezogen, nach Hamburg oder Berlin, oder zurück in ihre Heimat gegangen. Eine Familie hatte ein sehr tragisches Schicksal. Der Vater ist in Berlin von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Frau war im dritten Monat schwanger. Der Opa blieb hier, er hatte Krebs und sollte operiert werden. Die Frau konnte mit der Situation nicht mehr umgehen, ihre zwei Jungs sind ihr entglitten. Sie haben uns hier in der Schule mächtig Probleme gemacht, haben randaliert und sind eingebrochen. Zuerst kam die Familie zurück in die Asylbewerberunterkunft nach Prenzlau, weil sie die Miete für die Wohnung nicht mehr zahlen konnte. Die Söhne konnten sich an keiner Schule mehr einfinden. Letztendlich wurde auch diese Familie abgeschoben. Das ist aber eine der wenigen Familien, von denen ich überhaupt weiß, was aus ihnen geworden ist. Es gab ansonsten keinen Kontakt mehr.

Die Kinder dolmetschen nach wie vor bei vielen Gelegenheiten für ihre Eltern. Die haben ja längst nicht dieselben Fortschritte gemacht, sondern sich mit der Sprache deutlich schwerer getan. Sie hatten eigentlich auch mehr Möglichkeiten, es gab hier freitags einen Deutschkurs in einer Kita. Aber der ist leider eingeschlafen, weil kaum jemand hingegangen ist. Manchmal durfte ein Kind aus dem Unterricht, weil Vater oder Mutter einen Arzttermin hatte. Wir hatten zwar immer Adressen von Dolmetschern zur Hand, aber irgendwie haben wir es fast immer allein hinbekommen. Es ist natürlich einerseits eine große Verantwortung für die Kinder, diese Rolle einzunehmen, andererseits ist es auch ein Erfolgserlebnis und eine Bestätigung. Inzwischen bekommen sie vier Jahre Förderunterricht in Deutsch, aber damals waren es nur zwei, höchstens drei. Bei aller Liebe, man kann nicht innerhalb von zwei Jahren eine Sprache so lernen, dass man den Unterricht in allen Klassen und Fächern voll mitmachen kann, wenn man nicht überdurchschnittlich intelligent ist.

Jetzt haben wir noch zwei Flüchtlingskinder: Ein Junge wurde hier schon eingeschult, hat alle Klassen bis in die sechste durchlaufen, er fällt überhaupt nicht mehr auf. Sein Bruder ist in der dritten Klasse, der tut sich schwerer, er hat schon eine Klasse wiederholt. Aber er wird akzeptiert von den anderen Schülern, wie jedes andere Kind. Es gibt einen Jungen mit türkischen Wurzeln in der Klasse, inzwischen ist es normal, dass wir hier Kinder haben, die ausländische Namen tragen. Die anderen freuen sich zum Beispiel, wenn Eltern einen Kuchen mitbringen, wie gestern beim Schulfest. Das ist eine andere Kuchenbackkunst. Ich kann gar nicht sagen, wie diese Kuchen heißen, aber sie schmecken sehr lecker. Gestern war Kardamom drin. Bei solchen Festen denken wir jetzt eben daran, auch die Geflügel-Wiener nicht zu vergessen.

Was ich bei einer solchen Ausnahmesituation wie damals heute anders machen würde: Ich würde darauf Wert legen, mehr miteinander zu reden, mit den offiziellen Stellen – klarmachen, welche Position man hat. Die Ansprüche an uns waren zum Teil einfach nicht zu schaffen. Und ich würde es ein bisschen ruhiger angehen lassen und versuchen, mich besser abzugrenzen, mich von einem Schicksal wie dem von Higmeta nicht so sehr emotional belasten zu lassen.

Viel, viel schlimmer waren aber die Ausweisungen. Zum Teil haben wir sie live mitbekommen, weil Familien gegenüber der Schule in den Neubauten gewohnt haben. Mir sind zwei albanische Familien wirklich im Kopf geblieben, die sich sehr eingebracht haben, auch ins Dorfleben. Sie waren mit vielen Kindern hier. Die Mädchen waren sehr fleißig, sehr intelligent. Wir hatten eine Schülerin, die Higmeta. Sie kam 2015 gleich mit dem ersten Stoß hierher, wenn man das so sagen kann. Higmeta lernte ganz schnell ein perfektes Deutsch. Sie konnte es besser, als manch deutsches Kind. Sie ist aufs Gymnasium gekommen und als sie dort ein halbes Jahr war, wurde sie mit ihrer Familie abgeschoben. Angekündigt wurde es schon vorher einmal, den Termin weiß man nicht. Wir haben uns sehr für die Familie eingesetzt, mit dem Pfarrer zusammen ans Innenministerium geschrieben, alles versucht. Es gab ehrenamtliche Helfer, die sich um die Familie gekümmert haben. Eines Nachts wurde die Helferin angerufen: ‘Heidi, komm schnell, wir müssen raus’. Dann ist sie aus dem Nachbarort hergedüst. Aber sie durfte sich nicht verabschieden. Sie musste zugucken, wie die Familie in einer halben Stunde ihr Notwendigstes einpacken durfte, ihre vier Kinder schnappte und fahren musste. Zum Teil haben das die ersten Schüler, die hier morgens ankamen, noch gesehen. Da mussten wir Aufbauarbeit leisten. Sie haben es nicht verstanden.

Nach den Angaben der Familie war der Vater Polizist, der in Albanien von der Mafia verfolgt wurde, die es ja wirklich gibt. Seiner Frau sei ins Knie geschossen worden, sie hat gehumpelt. Natürlich kann ich nicht ganz sicher wissen, was dahintersteckt. Und natürlich ist Albanien letztendlich ein sicheres Land. Aber für diese Familie war es nicht sicher. Solche Einzelfallentscheidungen müssen vielleicht auch hinterfragt werden. Auf der anderen Seite sind viele junge Männer hier, die vielleicht nicht vor Kriegen geflohen sind, sondern sich hier ein neues Leben aufbauen wollen. Gut, man wüsste nicht, wie man selbst entscheiden würde.

Kurz nach der Wende gab es hier mal Sinti und Roma, die hier für ganz kurze Zeit untergebracht wurden. Ansonsten waren Ausländer im Dorf relativ neu. Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen, in den Hausgemeinschaften waren die albanischen Familien, von denen ich gesprochen habe, sehr beliebt. Die wurden versorgt mit Produkten aus dem Garten. Da hat man auf die Kinder, auf die Kleinen aufgepasst. Man hat Fahrgemeinschaften gebildet. Es wuchsen sehr intensive Beziehungen. Deshalb gab es hinterher die Sorge: Wie wird es denen jetzt gehen? Warum mussten die weg und auf der anderen Seite Familien, die vielleicht nicht so engagiert waren, nicht?

