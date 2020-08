Maier-Borst/rbb|24 Audio: Radioeins | 12.08.2020 | Interview mit Haluka Maier-Borst | Bild: Maier-Borst/rbb|24

5 Jahre "Wir schaffen das" - Syrische Flüchtlinge zieht es in Brandenburg vom Land in die Städte

12.08.20 | 07:17 Uhr

Als 2015 Tausende von Geflüchteten kamen, verteilte man sie in Brandenburg gleichmäßig auf Landkreise und Städte. Doch längst hat insbesondere unter Syrerinnen und Syrern eine Landflucht begonnen. Das hat wohl nicht nur wirtschaftliche Gründe. Von Haluka Maier-Borst

Ein Donnerstag in einer Seitengasse von Potsdam. Immer wieder kommen in den kleinen Laden "Olive" Kunden. Sie kaufen Hummus, Fladenbrot, grüßen lächelnd. Jalal lächelt etwas abwesend zurück und wendet sich dem Gespräch mit seinem Kumpel Amjad zu. "Es ist die schönste Stadt der Welt", sagt er und Amjad, der neben der Kasse an die Kühltheke lehnt, nickt. Die Rede ist nicht von Potsdam. Es geht um Damaskus, die Metropole, die Hauptstadt Syriens, die auch nachts um vier Uhr noch die besten Falafel bietet, sagt Amjad. Die schönste Stadt war. Die Vergangenheit ist nicht nur ein Hindernis der Grammatik, an das die beiden sich erinnern müssen. Es ist der Grund, wieso sie hier stehen. 2013 war die größte Gruppe der Schutzsuchenden in Deutschland noch die Irakerinnen und Iraker mit über 50.000 Menschen. Inzwischen sind es durch den Krieg in Syrien über 500.000 Syrerinnen und Syrer, die nach Deutschland kamen und die größte Gruppe der Schutzsuchenden stellen. Mit Schutzsuchenden sind diejenigen gemeint, die bereits Asyl haben, darauf warten oder keinen Asylstatus haben und eigentlich das Land verlassen müssen. Letzteres ist bei Syrerinnen und Syrern aber sehr selten der Fall. Rund 40.000 von ihnen wohnen in Berlin und Brandenburg, versuchen hier ein neues Leben aufzubauen, anzukommen.

Und doch hat sich in den vergangenen fünf Jahren noch etwas getan. Für viele Syrerinnen und Syrer war das Ankommen in Deutschland nicht das Ende des Umherziehens. Es folgte eine zweite, wenngleich weniger beschwerliche Reise: Viele zogen vom Land in die Stadt, von kleinen Dörfern nach Potsdam, Cottbus und natürlich Berlin. Während insgesamt die Zahl der syrischen Geflüchteten in Brandenburg mehr oder weniger konstant blieb, hat sich ihre Verteilung innerhalb des Bundeslandes vollkommen verändert. Aus den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald zum Beispiel ist seit Ende 2016 jeweils ein Drittel der syrischen Geflüchteten weggezogen. Kurz dahinter rangieren die Landkreise Elbe-Elster, Uckermark und Prignitz, wo immerhin fast ein Viertel wegzog. Den größten Zuzug verzeichneten dagegen neben Berlin wiederum die Städte Potsdam mit 700 und Cottbus mit 290 Syrerinnen und Syrern. Grundsätzlich werden Asylsuchende nach ihrer Ankunft in Brandenburg aus der Erstaufnahmeeinrichtung zunächst auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Diese Verteilung erfolgt nach einer Quote, die die Einwohnerzahl berücksichtigt. Sobald anerkannte Flüchtlinge mindestens 15 Stunden die Woche einem Job nachgehen oder irgendeiner Form von Berufsausbildung oder Studium nachgehen, dürfen sie aber ihren Wohnort frei wählen.

Das Wegziehen vom Land scheint dabei aber gar nicht so sehr von wirtschaftlichen Faktoren getrieben zu sein. Zwar ist tatsächlich in der Prignitz und in der Uckermark, wo Syrerinnen und Syrer wegziehen, das durchschnittliche Einkommen pro Kopf im Vergleich eher niedrig und die Arbeitslosigkeit eher hoch. Andersrum ist aber auch das Durchschnittseinkommen in Cottbus, Potsdam oder Berlin teilweise niedriger als in manchen ländlichen Regionen und die Arbeitslosigkeit höher.

Einen Job zu bekommen, sei in Potsdam beileibe nicht einfach gewesen, sagt auch Jalal. Darum hat er sich mit einem Partner kurzerhand selbst zwei Jobs geschaffen – sie haben gemeinsam den Laden mit syrischen Spezialitäten aufgemacht. "Einen Steuerberater zu finden, den Papierkram für den eigenen Laden – das war alles kompliziert", sagt er. Was also macht die Städte so attraktiv, wenn wirtschaftliche Faktoren wohl eher zweitrangig sind?

Wie syrische Netzwerke bei der Integration helfen

Zwei der Hauptgründe, wieso Syrer wie Jalal und Amjad in die Städte ziehen, sind gar nicht so verschieden von denen, die auch Deutsche umtreiben. "Zum einen ist hier mehr los", sagt Amjad. "Und zum anderen ist man besser angebunden. Klar, habe ich darum das Dorf in Sachsen-Anhalt verlassen und ich weiß von vielen Syrern, die das ebenfalls hier in Brandenburg machen." Anna Steigemann, die an der TU Berlin zum Thema "Migration und Städtebau" forscht, kann bestätigen, dass viele wie Amjad denken und aus ähnlichen Gründen in die Städte ziehen. Die bessere Verkehrsanbindung sei für viele Syrerinnen und Syrer mindestens genauso wichtig wie für Deutsche, wenn nicht gar wichtiger. Weil sie viele Behördengänge machen müssen, weil ein langer Weg von Wohnung zum Sprachunterricht oder zur Ausbildung sie besonders behindere. Wichtig sei außerdem das Netzwerk an Exilsyrerinnen und Exilsyrern in den jeweiligen Städten. Und auch das können Jalal und Amjad bestätigen. "Jalals Bruder kannte ich von der Arbeit und er hat mir empfohlen nach Potsdam zu ziehen. Und ja, hier gibt es eben mein Brot, meine Lebensmittel, meine Leute", sagt Amjad. Es gibt sogar Forschung, die genau diesen Vorteil der Netzwerke schon herausgestellt hat. So fand eine Studie in den USA heraus [jstor.org], dass Geflüchtete, die umziehen, bessere Chancen auf einen Job und bessere Gehälter bekamen, wenn vor Ort andere Geflüchteten mit gleichem Hintergrund mindestens zwei Jahren dort schon lebten.

Entscheidung nicht nur für die Stadt, sondern auch gegen das Land

Dass Syrerinnen und Syrer also dort hinziehen, wo andere Menschen aus Syrien wohnen, kann einen positiven Effekt haben. Tatsächlich scheint es aber so, dass die Entscheidung zum Umzug eben nicht nur eine für die Städte ist, sondern auch gegen gewisse ländliche Regionen. "Ich und andere haben auf dem Land Beleidigungen und Drohungen gehört, die will ich nicht wiederholen", sagt Amjad. Dass als direkte Reaktion auf den Zuzug von Flüchtlingen sich eine feindliche Haltung gegen Flüchtlinge in Teilen der Bevölkerung einstellen kann, ist durch die Forschung gut belegt. Studien in Griechenland [Cambridge Journal] und Österreich [Journal of the European Economic Association] zeigen zum Beispiel, dass in Regionen mit mehr Zuzug von Geflüchteten rechtspopulistische Parteien stark zulegen. Es gibt sogar eine Studie, die Gewalt gegen Geflüchtete als direkte Reaktion auf die Krise von 2015 untersucht hat. Forscher der ETH Zürich konnten zeigen, dass in deutschen Landkreisen, in die mehr Geflüchtete verteilt wurden, es auch zu mehr Anschlägen und Straftaten gegen Geflüchtete kam [ipl.com].

Aber es deutet sich eben auch an, dass diese feindlichen Reaktionen einen anderen Effekt hervorrufen: den Wegzug von Geflüchteten. So weist der Flüchtlingsrat Brandenburg darauf hin, dass Rassismus für Teile des Wegzugs aus bestimmten Regionen wohl verantwortlich sei. "Klar, wo viele Leute rechtsextreme Parteien wie die AfD wählen, willst du als Geflüchteter nicht unbedingt bleiben, das hören wir schon immer wieder", sagt Jibran Khalil, Vorstandsmitglied des Flüchtlingsrats.



Die Daten deuten zumindest für gewisse Regionen Brandenburgs auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Wahlergebnissen der AfD und dem Wegzug von syrischen Flüchtlingen. Sie lassen erahnen, dass womöglich die Wahlergebnisse für eine feindlichere Haltung gegenüber Flüchtlingen stehen. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass die AfD-Ergebnisse beileibe nicht das komplette Muster erklären – genauso wenig wie die Verteilung bereits ansässiger syrischer Gemeinschaften oder Arbeitslosenquoten.

So zeigt sich zwar sowohl im städtischen Potsdam als auch im ländlicheren Havelland ein Zuzug an syrischen Geflüchteten. Und in beiden Regionen schnitt die AfD eher schwächer ab als im Rest von Brandenburg. Doch es gibt eben mit Cottbus auch ein Gegenbeispiel, das zeigt, wie die verschiedenen Faktoren sich mitunter widersprechen können. Einerseits holte die AfD bei der Landtagswahl 2019 hier mit 26,8 Prozent mehr Wähleranteile als in jeder anderen Brandenburger Stadt. Gleichzeitig ist die Stadt ein Ort, in der mehr Syrerinnen und Syrer heute wohnen als Ende 2016 und das vielleicht eben auch, weil es vor der Flüchtlingskrise in Cottbus schon eine syrische Community gab. Wieso also Syrerinnen und Syrer aus einer Region wegziehen oder hinziehen, lässt sich nicht mit einem Faktor vollends erklären. Dass aber eine Verteilung von Geflüchteten auf die Kreise proportional zu deren Bevölkerungszahl nicht unproblematisch ist, zeichnet sich zunehmend in der Integrationsforschung ab.

Wie könnte man gerechter Schutzsuchende verteilen?

Inzwischen wird darum in der Forschung diskutiert, wie Geflüchtete künftig besser verteilt werden können und ob zum Beispiel Verteilungsmechanismen, die auch die vorhandenen Netzwerke und die wirtschaftliche Lage vor Ort mit einberechnen, eine bessere Lösung wären. Migrationsforscherin Steigemann sagt, dass die Anfang 2015 mitunter verklärte Sicht, dass Geflüchtete schrumpfenden Regionen wieder Leben einhauchen könnten, wohl blauäugig war. "Wenn eine Gegend wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast ist und die Infrastruktur leidet, dann wird das nicht durch den Zuzug Geflüchteter besser. Die Geflüchteten fühlen sich abgehängt und die Einheimischen sehen in ihnen, egal wie unbegründet das sein mag, eine Bedrohung", sagt Steigemann. Amjad und Jalal fühlen sich wohl in Potsdam, hier gäbe es weniger Anfeindungen und die Stadt mit ihren alten Gebäuden und dem Schloss erinnere sie ein bisschen an Damaskus. Trotzdem reicht es nicht an die ferne Heimat heran. "Wenn der Krieg vorbei ist, werde ich Deutsche wieder durch meine Stadt führen. Versprochen", sagt Amjad zum Abschied.