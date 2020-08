Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat ein Hauseigentümer einen Geldautomaten direkt im Hauseingang aufstellen lassen und damit Bewohner und Behörden erzürnt. Das zuständige Bezirksamt hat inzwischen die Feuerwehr um eine Stellungnahme gebeten. Nach Angaben von Bewohnern des Hauses in der Friedrichshainer Müggelstraße hatte der Eigentümer den Automaten ohne Rücksprache mit den Mietern aufstellen lassen. So ein Automat kann nach rbb-Informationen rund 1.000 Euro zusätzliche Mieteinnahmen im Monat bringen.

Für die Bewohner ist der Automat eine einzige Schererei. "Das Ding brummt die ganze Nacht" sagte ein Mieter dem rbb, an ein Schlafen mit geöffnetem Fenster sei für ihn nicht mehr zu denken. Noch ärgerlicher sei allerdings die Tatsache, dass der Automat eine der zwei Eingangstüren blockiert: Sperrige Dinge lassen sich jetzt nicht oder nur noch schwer ins und aus dem Haus bugsieren. Ungünstig ist auch, dass das wuchtige Gerät exakt vor das Klingelschild gestellt wurde. Die Mieter sind von der Straße aus nicht mehr erreichbar. Zwar ließ der Eigentümer das Klingelbrett kurzerhand abmontieren, doch anstatt es an der gegenüberliegenden Seite vernünftig anzuschließen, wurde das Schild lediglich dekorativ auf den Putz geklebt. Neue Anschlüsse hat es nicht, die einzelnen Klingeln bleiben stumm.

Nicht so die Mieter: Sie versuchten nach eigenen Angaben Kontakt mit dem Hauseigentümer aufzunehmen, um über die für sie untragbare Situation zu sprechen - vergebens. Der Eigentümer habe nicht reagiert. Auch die Hausverwaltung kann nicht helfen; sie war, so heißt es, offenbar über das Aufstellen des Geldautomaten nicht unterrichtet. Neben dem Brummen, der Enge im Hauseingang und den verstummten Klingeln, sorgen sich die Mieter auch um ihre Sicherheit. Denn: Was tun, wenns brennt?



Das zuständige Bezirksamt hat sich der Sache inzwischen angenommen und eine Stellungnahme der Feuerwehr eingeholt. Diese kommt nach Messung und Begutachtung des Hauseingangs zu dem Schluss, dass der "Automat den 1. Rettungsweg entgegen dem genehmigten Bestand beeinträchtigt und eine unerlaubte Brandlast darstellt", heißt es in präzisem Amtsdeutsch. Mit anderen Worten: Der Geldautomat im Hauseingang ist eine Gefahr und muss weg. Und das möglichst schnell.



Der Hauseigentümer müsse sich jetzt binnen einer Woche zu dem Sachverhalt äußern, richtet das Bezirksamt aus, und: "Nach Ablauf der Frist und genauer Prüfung der Rechtslage wird die Bauaufsicht weitere Schritte einleiten, die gegebenenfalls auch eine Beseitigungsanordnung beinhalten können." Bis dahin bleibt das Ungetüm stehen und spuckt Geldscheine aus.

Darüber hinaus will der zuständige Stadtrat, Florian Schmidt (Grüne), das Thema Geldautomaten in Hauseingängen zeitnah mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung besprechen, sagt er. Die Bauordnung, sagt er, bedürfe da einer Neuregelung.