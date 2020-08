Gruppenschlägerei in Rheinsberg "könnte überall passieren"

Die Gruppenschlägerei in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) war am Mittwoch Thema im Innenausschuss des Brandenburger Landtags.

Sieben Verletzte bei Gruppenschlägerei in Rheinsberg

Ende Juli war es dort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen rund 20 Männer gekommen: Deutsche und Syrer auf der einen Seite und Tschetschenen auf der anderen Seite. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte, Vorfälle wie diese könnten sich überall in Deutschland ereignen. Nun gelte es, ein Wiederaufflammen des Konfliktes zu verhindern.

Der Streit hätte "unkontrollierbar eskalieren können", so Stübgen. Neben einer massiven Polizeipräsenz habe ein kaukasischer Vermittler entscheidenden Anteil an der Beruhigung der Lage gehabt. Es handle sich um einen "honorigen Mann aus Berlin". Dieser habe sich ehrenamtlich angeboten, und die Polizei habe das Angebot gern angenommen, so Stübgen. Man sei dem Vermittler dankbar.