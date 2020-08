In Berlin gibt es nach wie vor Defizite bei der Kinderbetreuung. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



Für 84 Prozent der Kinder in den amtlich erfassten Kita-Gruppen habe am 1. März 2019 nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung gestanden, heißt es im sogenannten Ländermonitoring "Frühkindliche Bildungssysteme". So kamen rechnerisch 5,6 Kinder auf eine pädagogische Fachkraft. In Kindergartengruppen waren es 8,4 Kinder. Die Experten der Stiftung erachten ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 3,0 in Krippen und von 1 zu 7,5 in Kindergärten für optimal.