Eine Leiche wurde von der Polizei am Mittwoch aus dem Tegeler See geborgen. Das teilte die Polizei Berlin dem rbb am Samstag auf Anfrage mit. Demnach war die Wasserschutzpolizei alarmiert worden, die den Körper barg und an Land brachte. Bei der Person soll es sich um einen Mann um die 30 Jahre gehandelt haben.

Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang zu einem Motorbootunfall Anfang Juli gibt, bei dem ein junger Mann über Bord gegangen war. Er soll anschließend von dem Boot getroffen und untergegangen sein. Mehrere Taucher, die Feuerwehr und der DLRG hatten erfolglos nach dem Vermissten gesucht.