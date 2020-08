Was wirklich gegen Mücken hilft

Dieses Jahr sind sie besonders zahlreich, und sie kommen ausgerechnet dann, wenn es an heißen Tagen gerade endlich etwas kühler wird. Die Rede ist von Stechmücken. Denen muss man sich aber nicht kampflos ergeben - es gibt da Mittel und Strategien.

50 verschiedene Mückenarten gibt es in Deutschland, und alle sind auch in Berlin und Brandenburg heimisch. In diesem Jahr sprechen Wissenschaftler von einer regelrechten Mückenplage.

Zum Beispiel am Nikolassee, dem Berliner Grundwassersee zwischen Schlachtensee und Wannsee, derzeit ist er einer von tausenden Mücken-Hotspots. Das rbb-Verbrauchermagazin Super.Markt hat fünf Probanden dorthin geschickt, um sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Mücken zu wehren: Icaridin, Diethyltoluamid, Citriodora sowie Geraniol. Das sind die Wirkstoffe, die vornehmlich als Mückenschutz verwendet werden.