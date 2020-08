Ein Kleinflugzeug hat am Freitag auf einem Maisfeld bei Hennickendorf im Kreis Teltow-Fläming notlanden müssen. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Die beiden Insassen der Maschine wurden leicht verletzt.

Kleinflugzeug fliegt in Müncheberg gegen Tower

Nach Einschätzung von Axel Mibus von der Polizei in Luckenwalde verlief die Notlandung glimpflich. "Ich kann mal sagen, die haben hier heute ihren zweiten Geburtstag gehabt, das ist sehr großes Glück, dass die beiden hier lebend rausgekommen sind, das muss man wirklich sagen", so der Polizist. Auch die Feuerwehr wurde für die Bergung und die Sicherung des Wracks verständigt. "Der Kraftstoff tritt seitlich aus, wir fangen das in Schuttmulden auf. Wir bleiben vor Ort, bis das Flugzeug geborgen ist, weil jetzt besteht immer noch die Brandgefahr", erklärte Matthias Richter von der Feuerwehr Luckenwalde.

Warum das Flugzeug notlanden musste, war zunächst unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sei informiert worden, ein Gutachter soll nun zur Untersuchung herangezogen werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht komme, sei noch unklar.