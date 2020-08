In der Nacht zu Donnerstag erreicht der Perseiden-Strom seinen Höhepunkt. Zahlreiche Sternschnuppen bringen den Nachthimmel zum Leuchten. Wo Himmelsgucker auf ihre Kosten kommen und was Sternschnuppen sind, erklärt Monika Staesche vom Planetarium am Insulaner.

rbb: Frau Staesche, wo können wir in dieser Nacht die Perseiden sehen – geht das auch in einer Großstadt wie Berlin?

Monika Staesche: Es geht auch in Berlin. Es heißt ja immer so schön, dass es Hunderte Sternschnuppen sind. Aber es sind sehr viel weniger – natürlich auch in einer lichtverschmutzten Stadt. Aber ich habe heute Nacht rausgeschaut und zwei erwischt. Man kann also auch in der Nacht aus dem Fenster schauen - nicht gerade neben einer Straßenlaterne. Und am besten in der zweiten Nachthälfte Richtung Osten in den Himmel schauen. Wer Zeit hat rauszufahren – das ist noch besser mit Rund-um-Sicht.

Gibt es besondere Orte in Brandenburg, die Sie empfehlen können?

Wenn der Himmel klar ist, empfehle ich den Sternenpark Westhavelland und Umgebung. Da ist es richtig schön dunkel. Am besten sollte man aber Mückenspray dabei haben.