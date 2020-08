Mühli Kreuzberg Sonntag, 23.08.2020 | 12:39 Uhr

Oh, mann: Das war vor allem ein publikumswirksame "Musterveranstaltung" für Presse und mitlesende Spießbürger:



Gegen 22.45 fuhr die Polzei mit ca. 5 Wagen auf. Man stellte sich mal in entspannter Gruppenstärke (ohne Mundschutz) zusammen an den Rand Richtung Hackescher Markt. Laut war es eigentlich nicht.

Dann wartete man auf das Presse-Mobil und die offensichtlich vordringlichste Maßnahme war: bereits vor der Aktion der Presse ein ausführliches Interview zu geben. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, das unsere fehlerfreien Ordnungshüter so intelleget zu ihrem Abendausflug angereist waren, das ihre Fahrzeuge die Straßenbahnlinie blockierten und sich unter der Unterührung ein Auto- und Tramstau bildete. Von der Uferfläche war weiterhin kaum ein wirkliches Geräusch zu hören, abgesehen vom Murmeln der Massen und ein wenig orieantalische Klänge direkt am Ufer.

Die "Hochkultur" - die san den Kollonaden versammelten klassischen Tänzer blieben unbehelligt. Toller Aktionismus!