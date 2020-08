Berliner Polizei kündigt Verkehrskontrollen zu Schulbeginn an

Die Berliner Polizei will zu Beginn des neuen Schuljahres verschärft vor Schulen und auf Schulwegen kontrollieren.

Von Montag bis zum 21. August seien in der ganzen Stadt intensive Überwachungs-Maßnahmen geplant, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gefahrenträchtig für Schüler seien vor allem Autofahrer, die zu schnell entlang von Schulwegen fahren und verkehrswidriges Parken von Eltern vor Schulen. Die Polizei wolle Erwachsene dabei an ihre Vorbildfunktion erinnern, hieß es.

Auch die Brandenburger Polizei hat Kontrollen vor Schulen angekündigt.