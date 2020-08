In einem Waldstück in Potsdam ist in der Nacht zu Samstag eine Frau von drei Männern überfallen und vergewaltigt worden. Einen entsprechenden Bericht der "B.Z." bestätigte die Brandenburger Polizei rbb|24 am Montag auf Anfrage.

Demzufolge wurde die 23-Jährige gegen 1.45 Uhr in das Waldstück geschubst und von einem der Männer festgehalten, während sich ein anderer an ihr verging. Der dritte Beteiligte soll die Tat möglicherweise gefilmt haben.

Nach der Tat sei das Trio in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos.