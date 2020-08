Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 13.08.2020 | 09:32 Uhr

Ich empfinde die Meldung als ein bisschen dürftig. Der Kerngedanke war keineswegs ein weiteres bloßes Stadtquartier, sondern nichts weniger, als die Stadt an denjenigen Koordinaten auszurichten, anhand derer sie historisch entstanden ist. Nicht die Brandenburger Straße, die erst zwei Schritte später dazukam, war und ist der Mittelpunkt, sondern das Quartier genau hier, vom Alten Markt ausgehend nach Norden.



Die zwischenzeitliche Nachkriegsbebauung, die so auch in Hildesheim, Dortmund und Castrop-Rauxel hätte stehen können, wird durch eine hochwertigere Bebauung abgelöst. Dass das nicht nur auf´s Portemonaie geht, dafür ist ein guter Kompromiss gefunden worden.



Schön, dass es bald losgeht - sichtbar in maßvolle Höhe, Breite und Tiefe.