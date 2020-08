Feuerwehrleute schweigen in Prozess um Tod einer 13-Jährigen

Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten müssen sich seit Montag zwei Berufsfeuerwehrmänner wegen fahrlässiger Tötung verantworten.



Es geht um einen Verkehrsunfall im Juni vorletzten Jahres. Dabei war ein 13-jähriges Mädchen in Rummelsburg unter die Tram geraten. Feuerwehrleute hoben die Straßenbahn an, doch sie rutschte ab und begrub das Mädchen unter sich, so die Anklage. Das Kind starb kurz darauf.