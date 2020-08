Das Berliner Landgericht verhandelt am Mittwoch zum wiederholten Male über die Räumungsklage des Eigentümers der Liebigstraße 34 in Friedrichshain. Im letzten Prozess waren die Bewohner*innen zum Auszug verurteilt worden. Von Ulf Morling

Der juristische Kampf um die Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain geht am Mittwoch in die nächste Runde vor dem Landgericht. Die von den Bewohner*innen als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt" bezeichnete "Liebig34" hat gegen das Urteil des Landgerichts vom Juni Einspruch eingelegt. Damals hatte der die Liebigstraße 34 vertretende Verein den Prozess verloren und das Landgericht Bewohner*innen zur Räumung des Hauses verpflichtet. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit dem jetzt auf Räumung klagenden Hauseigentümer waren dem Immobilieninvestor im Urteil außerdem 20.000 Euro zugesprochen worden, da die Bewohner*innen zuletzt keine Pacht mehr gezahlt hatten.

Doch gegen das Urteil hatten die Vertreterinnen und Vertreter der Liebigstraße 34 Einspruch eingelegt. So kommt es jetzt zu einem erneuten Prozess, die vermutlich letzte rechtsstaatliche Waffe im Kampf gegen die Räumung des Hauses und Übergabe an den Eigentümer in dieser Instanz.

Aus Sicherheitsgründen waren alle folgenden Termine ins Kriminalgericht Moabit verlegt worden. In der Nacht zur nächsten Verhandlung war ein Anschlag auf das Auto eines der Anwälte des Hauseigentümers verübt worden, einschließlich des Gießens von Buttersäure über den Kindersitz im Fond des Wagens. "Liebig 34 stays" war am Tatort zu lesen. Auch der Richter wurde im Internet böse bedroht.

Mehrfach hatten die Vertreter*innen der Liebigstraße 34 seit November die Gerichtsverhandlungen um "ihr" Haus gestört und torpediert . So wurde die erste anberaumte Verhandlung um die Räumung des Hauses am 15. November 2019 im Landgericht im Tegeler Weg gesprengt, die zuständigen Beamten wurden offensichtlich überrumpelt und waren überfordert. Mehrere Frauen, die sich entkleidet und die Verhandlung gestört hatten, mussten aus dem Gerichtssaal geschafft werden. Der Prozess fand ein vorzeitiges Ende.

Kurz nach der Wende war in den 90ern die Liebigstraße, Ecke Rigaer Straße, besetzt worden. Bei einer späteren Zwangsversteigerung waren die Bewohner*innen nicht zum Zug gekommen, sondern der jetzige Eigentümer hatte das Haus erworben und mit einem Verein der Bewohner*innen einen Pachtvertrag bis Ende 2018 abgeschlossen. "In dieser Zeit haben wir an ihn 570.140,31 Euro Miete gezahlt und das Haus eigenständig in Stand gehalten", schrieben im November letzten Jahres die Bewohner*innen der Liebigstraße 34 in einer Pressemitteilung.

Was von dem neuerlichen Prozess zu erwarten ist, ist nicht abzusehen. Um keine prozessualen Rechte zu verlieren, müsste mindestens der Rechtsanwalt der Liebigstraße 34 am 26. August im Prozess erscheinen. Dann wäre es theoretisch möglich, weitere Anträge zu stellen. Nach einem eventuellen weiteren Urteil in dem Räumungsverfahren könnte sich der Weg in die Berufung zum Kammergericht eröffnen.

Trotz aller möglichen Verfahrensverlängerungen würde das allerdings nicht vor einer potentiellen Räumung der Liebigstraße schützen: Auch wenn Urteile nicht rechtskräftig sind, sind Hausräumungen oft "vorläufig vollstreckbar". Sollten sie sich später als juristisch fehlerhaft herausstellen, müssen die zu Unrecht geräumten Mieter bezehungsweise Pächter dafür entschädigt werden.