Berlin-Kreuzberg - Raser fährt auf der Flucht vor der Polizei fast Passanten um

16.08.20 | 15:31

Ein Raser ist in Berlin-Kreuzberg mit seinem Sportwagen vor der Polizei geflohen und hat dabei mehrere Fußgänger gefährdet. Eine Passantin habe sich nach eigenen Angaben nur mit einem Sprung zur Seite vor dem Auto retten können und habe sich dabei am Fuß verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Einsatzkräfte hätten am Samstagabend in der Körtestraße laute Motorengeräusche vom Südstern kommend gehört und kurz darauf den Wagen auf sie zu fahren sehen, so der Polizeibericht. Den Angaben zufolge ignorierte der 22-jährige Fahrer die Haltezeichen der Polizisten und ging nicht vom Gas, so dass sie die Fahrbahn verlassen mussten.

Fahrer hatte keinen Führerschein