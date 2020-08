Berliner Polizei will Corona-Regeln an Badestellen kontrollieren

"Parks, Seen, Strand- und Freibäder platzten aus allen Nähten", twitterte die Berliner Polizei am vergangenen Wochenende. Diesmal sind die Behörden gewarnt - und kündigen an, die Corona-Regeln an den privaten Anlagen zu kontrollieren.