dpa/Marijan Murat Audio: Antenne Brandenburg | 06.08.2020 | Torsten Sydow | Bild: dpa/Marijan Murat

Angermünde (Uckermark) - Wie sich zwei Schulen auf das Corona-Schuljahr vorbereiten

07.08.20 | 07:20 Uhr

Das neue Schuljahr beginnt am Montag für rund 240.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg. Wegen Corona gilt Maskenpflicht - nur nicht im Unterricht und in der Pause. Wie sich die Schulen vorbereiten, hat Torsten Sydow in Angermünde beobachtet.



Im dreistöckigen, blaugelb gestrichenen Gebäude der Ehm-Welk-Oberschule in Angermünde (Uckermark) unweit des Bahnhofs ist es noch still. Ab Montag um kurz nach 7 Uhr wird es damit vorbei sein. Dann kommen teilweise mit einem Anfahrtsweg von einer Stunde rund 540 Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn. Dort gibt sich das Lehrer-Team um Schulleiter Frank Bretsch gut gerüstet für dieses besondere Schuljahr angesichts der Corona-Pandemiegefahr. "Wir bieten das Komplettangebot, die volle Stundentafel und dazu die sozialpädagogische und heilpädagogische Betreuung", sagt Bretsch.

Seit 33 Jahren arbeitet er als Lehrer und seit drei Jahrzehnten ist er auch Leiter der Ehm-Welk-Oberschule. Bretsch und sein 56 Frauen und Männer umfassendes Lehrerteam strahlen Zuversicht und Professionalität in Corona-Zeiten aus. Die rund 540 Schüler der 7. bis 10 Klassen erhalten unter anderen zusätzliche Mathematik- und Deutschstunden sowie individuelle Förderung – auch Wahlfächer wie Judo, Astronomie, Wirtschaft oder Feuerwehr-Grundlagen werden gern von den jungen Leuten angenommen, wie Bretsch berichtet.

Mit Beharrlichkeit den Schülern klar machen

Doch das neue Schuljahr wird an Lernende und Lehrende an allen 916 brandenburgischen Schulen viel Einsicht und Disziplin abverlangen. Schüler und Lehrer müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das beginnt für viele in ländlichen Regionen der Uckermark bereits im Schulbus oder der Regionalbahn. Bei Betreten der Schulgebäude, in den Fluren, den Aulen und beim Anstellen für das warme Mittagessen in der Mensa muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. "Wir werden das immer wieder beharrlich den Schülern klar machen, dass diese Masken die Ansteckungsgefahr mindern", macht Bretsch deutlich. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) appellierte am Donnerstag auf der traditionellen Pressekonferenz vor dem Schuljahresbeginn an die Schüler, Abstandsregeln und Mund-Nasenschutz zu befolgen. "Wir alle müssen unser Verhalten kontrollieren - und das gilt natürlich auch für die Jüngeren", so Ernst. Mit der Maskenpflicht, die nicht in Unterrichtsräumen und auf den Pausenhöfen gilt, solle ein Beitrag geleistet werden, um Infektionen gering zu halten, damit möglichst wenigs Schulen oder Klassen geschlossen werden müssten.

Getrennte Pausenhöfe

Im Unterricht selbst gilt die Maskepflicht nicht. "Lehrer und Schüler müssen sich einfach verstehen beim Lernen im Unterricht", sagt Bretsch. Außerdem ist es in der Oberschule so geregelt, dass alle Schüler mit Abstand an den Tischen sitzen und in eine Richtung sprechen. Fast überall gilt das Klassenraumprinzip, um ein unnötiges Aufeinandertreffen der jungen Leute auf engem Raum zu verhindern. Weil die Treppenhäuser viel zu schmal sind, gibt es in der Oberschule keine Einbahnwege – aber dafür getrennte Schulhöfe. Sowohl für die 7. und 8. und die 9.und 10.Klassen. Ausreichend Waschmöglichkeiten in den Toiletten und Desinfektionsmittelspender seien da, berichtet Bretsch. Und gelüftet werde ab Montag so oft wie möglich.

Lernen im Freiluftklassenzimmer

Einige Hundert Meter entfernt, in der Freien Schule Angermünde – in der insgesamt rund 140 Kinder und Jugendliche lernen - waren die Lehrer ziemlich einfallsreich. Aus Holzdielen, Kanthölzern und Stämmen sowie hellen Planen ist in der Seestraße ein Freiluftklassenzimmer für mehr als 20 Schülerinnen und Schüler entstanden, berichtet Schulleitern Kathrin Schalitz. Auch für die Grundschüler soll es bald einen solchen Draußen-Lernraum geben. Einsicht und Rücksichtsnahme – darauf werde es in den kommenden Monaten ankommen, sagt Schalitz. Beide Schulleiter in Angermünde sagen, ihre Schulen wären auch auf eine zeitliche Schließung im Infektionsfall vorbereitet. Home-Schooling per Internet werde klappen. Was sich Schalitz und Bretsch angesichts der Erfahrungen seit Mitte März wünschen, ist in jedem Fall eine rechtzeitige Information durch das Bildungsministerium.

Sendung: Antenne Brandenburg, 06.08.2020, 11:10 Uhr