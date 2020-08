Sechs Berliner Freibäder bleiben bis in den September offen

Wenn am 30. August die Sommersaison in den Berliner Bädern endet, bleiben sechs der Sommerbäder noch geöffnet. Nach Angaben der Berliner Bäder-Betriebe bleibt das Sommerbad Gropius bis zum 6. September, die Sommerbäder Neukölln, Wilmersdorf, Kreuzberg und Humboldthain bis 13. September und das Strandbad Wannsee bis 19. September geöffnet.

Berliner Freibäder am Hitzewochenende fast ausgebucht

Zurzeit bereiten die Bäder-Betriebe aber nach eigenen Angaben die Saison in den Hallenbädern vor. 27 der insgesamt 26 Hallen- und vier Kombibäder sollen direkt ab dem 31. August öffnen, vier weitere folgten etwas später, hieß es. Dann könnten auch Schulen und Vereine in die Schwimmbäder zurückkehren.

Wie schon in den Sommerbädern unterliegt der Betrieb in den Schwimmhallen den Corona-bedingten Hygieneregeln, die BBB erarbeiten zurzeit für jedes Bad ein eigenes Nutzungskonzept. Hier stehen erste Eckpunkte schon fest: Es werde - wie bei den Sommerbädern – für jedes Schwimmbad eine individuelle geben und auch Zeitfenster. Anders als bei den Sommerbädern sollen die Tickets aber sowohl an den Kassen als auch online verkauft werden.