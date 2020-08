In den vergangenen Jahren hat die Polizei eine zunehmende Zahl sexueller Missbrauchsfälle von Kindern und Jugendlichen in Brandenburg registriert.



2019 erfasste die Behörde 624 Missbrauchsfälle von Minderjährigen. Das teilte das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler mit. Das waren 122 Delikte mehr als im Jahr 2015. In den fünf Berichtsjahren erfasste die Polizei insgesamt mehr als 2.700 Missbrauchsdelikte.