Nach dem Brand in der Kiezkneipe "Morgen wird besser" in Berlin-Lichtenberg prüft die Berliner Polizei weiterhin, ob die Täter ein politisches Motiv hatten. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittele in Abstimmung mit dem Brandkommissariat, sagte ein Sprecher am Montag. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung. Ermittelt werde auch, ob das Lokal zum Tatzeitpunkt verschlossen war.