Grabstätte für Sternenkinder - Wenn Kinder nicht ins Leben geboren werden

15.08.20 | 15:39 Uhr

In Berlin, Nauen, Strausberg und Neuruppin gibt es sie bereits – Bestattungsorte für Babys, die mit einem Gewicht von unter 500 Gramm tot geboren werden. Nun soll auch in Perleberg in der Prignitz ein solcher Abschiedsort für Eltern geschaffen werden. Von Britta Streiter

Eine anstehende Geburt ist wahrscheinlich für alle Familien das schönste und einschneidendste Erlebnis überhaupt. Umso schrecklicher ist es, wenn dabei etwas schiefläuft und im schlimmsten Fall das Baby im Mutterleib stirbt - das ist in Deutschland bei 0,2 bis 0,3 Prozent aller Geburten der Fall. Einige dieser Sternenkinder wiegen weniger als 500 Gramm. Und jedes Bundesland geht anders damit um, ob und wie die Kinder bestattet werden.

Betroffene drängten auf einen Abschiedsort

Es ist jetzt genau zwei Jahre her, als sich eine betroffene Prignitzer Familie an den Perleberger Pfarrer Olaf Glomke wandte, der in Perleberg als Krankenhaus-Seelsorger arbeitet. Es solle endlich einen würdigen Ort geben, wo die Eltern von ihrem Totgeborenen Abschied nehmen können, das war ihr größter Wunsch. "Die Traurigkeit, damit umzugehen, dass Lebenspläne nicht gelungen sind, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aus diesem Grund wollen wir diesen Ort haben und die Kinder dort würdig beisetzen. Wir wollen den Eltern dort die Zeit geben, mit dieser Trauer auch umzugehen", sagt Olaf Glomke.

Totgeborene Kinder unter 500 Gramm werden "hygienisch entsorgt"

Für viele betroffene Familien ist es unerträglich, wie in Brandenburg mit totgeborenen Babys unter 500 Gramm umgegangen wird. Sie würden "hygienisch einwandfrei entsorgt", heißt es im Bestattungsgesetz. Allerdings haben die Eltern ein Bestattungsrecht, was aber nicht alle wissen. Inzwischen gibt es Eigeninitiativen von Krankenhäusern, die für Eltern, die dieses schwere Schicksal erleiden, Abhilfe geschaffen haben. Bisher gibt es beispielsweise in Nauen, Strausberg oder Neuruppin Grabstellen für Sternenkinder. So ist es auch der Ethikkommission des Prignitzer Kreiskrankenhauses in Perleberg gelungen, für diese Eltern einen Bestattungs- und Abschiedsort zu finden.

Urnengräberfläche soll auf dem Perleberger Waldfriedhof entstehen

Auf dem Perleberger Waldfriedhof soll dafür eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche geschaffen und gestaltet werden. "Wir hatten einen ehemaligen Kunstlehrer des Wittenberger Gymnasiums angesprochen, ob er uns eine Idee liefern könnte, wie ein solcher Ort aussehen könne. Er hat uns daraufhin eine Stein-Stele gezeichnet mit einem Schmetterling darauf. Umsäumt werden soll alles mit blühenden Büschen, die etwas Sichtschutz geben", so beschreibt es Pfarrer Olaf Glomke. Die Idee gefiel dem Komitee. Ein Stein, der ursprünglich und unbearbeitet bleiben soll, war schnell gefunden. Der Schmetterling wird aus Glas hergestellt. Der Spruch "Nicht ins Leben geboren" soll in die Stein-Stele eingraviert werden.

Schmetterlinge stehen für Hoffnung

Auch auf den Gräbern werden bunte, gläserne Schmetterlinge platziert. Sie sollten versinnbildlichen, dass neues Leben geht und dass es etwas gebe, was uns dennoch Hoffnung mache, meint Pfarrer Glomke: "In einer anderen Welt und in einer anderen Form, die wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können." "Der Schmetterling macht ja einen Prozess durch – verwandelt sich von der Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling. Und die Trauer der Eltern hat auch etwas mit diesem Wandlungsprozess zu tun", so Olaf Glomke. "Die Hoffnung ist, dass daraus dann auch etwas erwächst, was ihnen Trost spendet." Widerfährt einem Paar ein solches Schicksal, geht der Pfarrer auf die Eltern zu. Künftig kann er ihnen also die Möglichkeit anbieten, dass ihre Kinder würdig bestattet werden und nicht im Krankenhaus bleiben müssen.

Grabstätte soll im Oktober fertig sein

"Fünf bis sechs Mal im Jahr werden am Prignitzer Kreiskrankenhaus Kinder unter 500 Gramm tot geboren, dagegen stehen 370 Lebendgeburten", sagt Geschäftsführer Karsten Krüger. Es sind nur wenige Fälle, aber sie machen auch den Krankenhauschef sehr betroffen. Er freut sich, dass an seinem Haus eine solche Initiative entstanden ist. Am 8. Oktober soll der Friedhof für die Sternenkinder eingeweiht werden. Die erste Bestattung mit einer Gedenkfeier ist im Mai 2021 geplant. Dann sollen die Bestattungen immer einmal im Jahr im Mai durchgeführt werden. "Föten mit einem Gewicht von unter 500 Gramm, die weit vor dem Bestattungstermin tot zur Welt kommen, werden bis dahin in Schwerin oder in Perleberg konserviert", so Krüger.

Prignitzer sammeln für das Projekt Spenden

4.000 Euro kostet das Vorhaben und etwa 700 Euro pro Jahr sind nötig, um die Grabstätte zu pflegen. Dafür hat unter anderem Krankenschwester Marion Saß von der Ethikkommission des Krankenhauses Spenden gesammelt: "Wir haben viel Geld von Firmen erhalten, und jeder von uns hat im Freundes- oder Bekanntenkreis nochmal nachgefragt. So sind schon 3.800 Euro zusammengekommen." Auch der Landkreis hat dafür gespendet. Das Projekt steht außerdem auf der Liste des Perleberger Bürgerhaushaltes. Bis Anfang September können Einwohner ihre Stimme dafür geben, dass es finanziell unterstützt wird. Nun werden noch Ehrenamtliche gesucht, die die Sternenkindergrabstätte mit betreuen.

Gesellschaft geht offener mit dem Thema Tod um

Oft sei das Thema Tod, gerade wenn es Kinder trifft, noch tabu, aber Krankenhauschef Karsten Krüger bemerkt auch, dass die Gesellschaft inzwischen offener damit umgeht: "Früher wurden die Toten in der Mitte des Dorfes oder sogar auf dem eigenen Grundstück begraben. Später wurden die Friedhöfe an den Stadtrand verlegt, man wollte mit dem Tod nicht mehr so viel zu tun haben", sagt Krüger. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Paare den Familiensinn wiederentdecken und dass man sich heute viel offener mit dem Thema auseinandersetzt." Viele Familien würden den Tod mittlerweile akzeptieren, auch in der Familie. Und sie klärten auch Geschwisterkinder darüber auf. "Das kann man doch am besten da machen, wo man die Ruhe hat und wo man dem Verstorbenen körperlich nah ist."

