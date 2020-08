rbb/Jörn Pissowotzki Audio: Antenne Brandenburg | 07.08.2020 | Jörn Pissowotzki | Bild: rbb/Jörn Pissowotzki

Von Sewekow bis zu den Sternen - Hobby-Astronom baut sich eigene Mini-Sternwarte auf Scheunendach

09.08.20 | 12:29 Uhr

Klare Sommernächte, neues Teleskop, eigene Sternwarte. Besser geht es nicht in diesen Tagen für Kay-Michael Thonack aus Sewekow. Der Hobby-Astronom sitzt in der Kuppel auf seinem Scheunendach und beobachtet Mond und Sterne. Von Jörn Pissowotzki

"Gefühlt war ich die letzte Woche jeden Abend hier oben." Auf diese Momente hat Kay-Michael Thonack aus Sewekow (Ostprignitz-Ruppin) drei Jahre hingearbeitet. Jetzt geht er sogar mitten in der Nacht hoch in seine Sternwarte auf dem Scheunendach: "Wenn es abends bewölkt ist, merkt man manchmal erst nachts um zwölf: Die Wolken sind weg. Dann kann man nochmal gucken." Als er das erste Mal in der Kuppel stand und den Himmel über sich beobachtete, habe er total die Zeit vergessen, erinnert sich Thonack ein paar Wochen zurück. Da war er drei Stunden oben, bis morgens um halb zwei.

Auch viele Einwohner von Sewekow kommen zur Mini-Sternwarte | Bild: rbb/Jörn Pissowotzki

Ein ehrlicher Kompromiss macht den Weg frei

Eigentlich war alles anders geplant. Kay-Michael Thonack und seine Familie haben den Hof vor zehn Jahren gekauft. Dieser existiert seit dem Ende des 19. Jahrhunderts - mitten in der Idylle des nördlichen Brandenburg, nur einen Katzensprung von Mecklenburg entfernt. Es gibt viele Seen, die Müritz ist nicht weit. Die Scheune des Hofs ist im Krieg abgebrannt, wurde schnell wieder aufgebaut und ist im Vergleich zum Haus relativ neu. Die Thonacks bauten auf ihrem Grundstück alles so um, wie sie es wollten, renovierten, machten das Wohnhaus fertig. Und dann fingen die kleinen Spielereien an, schmunzelt Kay-Michael Thonack. Er ist Gymnasiallehrer, unterrichtet WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik) und Physik. Außerdem ist er ein begeisterter Tüftler. Als es um die Frage ging, welche "Spielerei" in der Scheune angepackt werden sollte, schlug seine Frau eine Dachterrasse vor. Nun wurde viel überlegt, gemeinsam mit einem Freund ließ Thonack Ideen sprießen, was ganz oben auf der Scheune alles möglich wäre. Am Ende fiel der Entschluss: "Dann mach' ich eine Sternwarte." Seine Frau nahm es gelassen, erzählt der Sternenfreund: "Ich hab' keinen Ehekrach. Es gibt die Terrasse jetzt als Zimmer unter der Sternwarte mit Ausblick nach Süden. Damit ist sie einverstanden."

Blick in die Sterne kein billiges Vergnügen

Seine Frau schaut gern in der hauseigenen Sternwarte vorbei: "Sie gehört schließlich zur Hälfte ihr." Kay-Michael Thonack lacht. "Sie will das auch sehen und findet es ganz toll. Sie kennt keinen weiteren, der sowas hat." "Sowas" hat sich der Hobby-Astronom noch vor der Corona-Pandemie besorgt. Die Kuppel wurde in Großbritannien hergestellt. Es gibt sie in Größen von zwei bis neun Metern zu kaufen. Ein Wittstocker Ingenieurbüro war gleich Feuer und Flamme, als sie ins Boot geholt wurden. Für die Ingenieure sei das ein Projekt gewesen, was sie noch nie gemacht haben, erzählt Kay-Michael Thonack. Das Team hat ihn beim Bauantrag unterstützt. Eine Baufirma machte die Holzarbeiten in zwölf Meter Höhe. Die Kuppel konnte schließlich auf das Scheunendach heraufgesetzt werden. Mit dem Spiegelteleskop mit zwei Meter Brennweite ist die Sternwarte komplett geworden. Es war kein billiges Vergnügen. Alles in allem hat die Sternwarte einen kleinen fünfstelligen Eurobetrag gekostet.

Kay-Michael Thonack hatte auch schon den Mond vor der Linse

Er möchte einen Sternenhaufen sehen

Die Sternwarte ist zum Blickfang in Sewekow geworden. In einem Ort, in dem 230 Leute wohnen - von denen man sehr, sehr viele kennt, sagt Kay-Michael Thonack. Logisch, dass sie kommen wollen: "Es haben sich schon ganz viele angemeldet. Sie können gerne kommen." Mit seinen Kindern ist er regelmäßig in der Kuppel am Teleskop. Es gibt schließlich Faszinierendes zu beobachten: "Den Mond, ganz toll. Den Jupiter mit seinen Wolkenbändern und seinen Monden. Den Saturn mit seinen Ringen." Der Saturn ist anderthalb Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Er muss sich mit dem Teleskop noch einfuchsen. Das gibt er zu. Was er noch gerne sehen möchte? "So ein paar Sternenhaufen, ein paar Galaxien und einige Nebel." Die Tüftelei macht ihm Riesenspaß: "Das ist für mich Tiefenentspannung." Und er schläft gut. Von Sternen geträumt hat der Sewekower aber noch nicht.

Sendung: Antenne Brandenburg, 07.08.2020, 14:40 Uhr