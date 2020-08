Stromausfall in Dahlem und Wilmersdorf

In den Berliner Stadteilen Dahlem und Wilmersdorf ist am Dienstagabend in einigen Straßenzügen für kurze Zeit der Strom ausgefallen.



Wie das Unternehmen Vattenfall mitteilt, sind davon Haushalte in der Koserstraße, Lentzeallee, Milowstraße und Umgebung betroffen.

Die Störung war laut Stromnetz Berlin gegen 23 Uhr behoben.