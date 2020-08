Demo von Corona-Gegnern am Samstag kann stattfinden

Auch das Berliner Oberverwaltungsgericht hat die Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am Samstag in Berlin genehmigt. Es bestätigte am frühen Morgen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das zuvor das Demo-Verbot der Polizei aufgehoben hatte.