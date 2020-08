Bild: imago images/D. Spiekermann-Klaas

Aktionstage im September - So gibt der VBB die gesenkte Mehrwertsteuer an die Kunden weiter

14.08.20 | 18:29

Besitzer von VBB-Zeitkarten können im September an neun Tagen in ganz Berlin und Brandenburg umherfahren. So gibt der Verkehrsverbund nicht nur die Senkung der Mehrwertsteuer weiter, er bedankt sich auch für die Treue in der härtesten Corona-Zeit.

Mit einer Fahrgastaktion will der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)die gesenkte Mehrwertsteuer an seine Kunden weitergeben: An allen vier September-Wochenenden sowie am autofreien Tag am 22. September gelten Abos und Zeitkarten für den gesamten Tarifbereich, wie der VBB am Freitag mitteilte. Auch Gelegenheitsfahrer profitieren von der Aktion aller 37 VBB-Verkehrsunternehmen: Einzelfahrscheine gelten dann als Tageskarte.

Mit der Aktion wollen sich die Verkehrsunternehmen auch bei ihren Kunden für deren Treue während der Corona-Beschränkungen im Frühjahr bedanken, hieß es: Viele hätten ihr Abo in dieser Zeit nicht gekündigt.

Aktion soll auch Werbung für die "Öffis" sein

"Ich freue mich sehr, dass uns die Einigung mit allen Beteiligten gelungen ist und wir mit der gemeinsamen Aktion den Fahrgästen, und insbesondere den treuen Stammkund*innen, mehr Mobilität im VBB-Land bieten können", sagte VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel. "Und gleichzeitig wollen wir natürlich so viele Menschen wie möglich wieder für die zahlreichen Vorzüge des ÖPNV begeistern." Ähnlich äußerte sich Berlins Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne): Eine Stadt wie Berlin brauche ein exzellentes ÖPNV-Netz, das auch gut angenommen werde.

Folgende Sonderregelungen sind geplant:

Alle Kunden von Zeitkarten (VBB-Umweltkarten, 7-Tage-Karte, Monatskarte, Jahreskarte und Abonnement sowie Semesterticket, Firmenticket, Berlin-Ticket und Mobilitätsticket Brandenburg) können an den Aktionstagen in ganz Berlin und Brandenburg reisen – unabhängig davon, wo ihre Zeitkarte sonst gültig ist.

Die Mitnahmeregelung der VBB-Umweltkarte gilt für alle Tickets: Ein Erwachsener sowie bis zu drei Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Kinder unter sechs Jahren können ohnehin mitgenommen werden.

Für Kunden ohne Zeitkarte wird an den gleichen Aktionstagen der Einzelfahrausweis in der gewünschten Tarifstufe als Tageskarte anerkannt Ausgeschlossen von der Aktion sind laut VBB touristische Kombinationsprodukte, Haus- und Sondertarife, Schülerticket Berlin AB, Kombitickets, Fahrradkarten sowie Mitarbeiterfahrausweise.