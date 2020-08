Angesichts der weiterhin hohen Waldbrandgefahr schlägt der Brandenburger Waldbrandbeauftragte, Raimund Engel, Alarm: In diesem Jahr gibt es nach seinen Worten viel mehr Menschen, die im Wald rauchen, Kippen wegwerfen oder grillen, sagte Engel im Gespräch mit Antenne Brandenburg vom RBB.

Wegen der Corona-Pandemie würden viel mehr Deutsche in Brandenburg Urlaub machen statt im Ausland. Somit seien – laut Engel – viel mehr Menschen in Wäldern und an Seen unterwegs – die Verstöße gegen das Rauch- und Feuerverbot hätten zugenommen. Forstbehörden und Ordnungsämter sind nach Ansicht des Waldbrandbeauftragten damit überfordert: Sie hätten nicht genug Mitarbeiter für Kontrollen.