Potsdam verbietet Wasserentnahme aus Seen und Flüssen

Die Stadt Potsdam hat am Freitag wegen anhaltender Trockenheit die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern untersagt. Das gelte für Pumpeinrichtungen zum Zweck der Bewässerung aus Seen, Flüssen und Gräben, teilte das Rathaus am Freitag mit.

Nach der extremen Niedrigwassersituation in den Sommern 2018 und 2019 hätten die Wasserdefizite in den Wintermonaten nicht ausgeglichen werden können, hieß es. Wegen der derzeitigen Wettersituation sei davon auszugehen, dass die extreme Trockenheit bis in den Herbst andauern werde.

Nach Angaben der Stadt wurden in der Nuthe bei Babelsberg und in der Havel bei Ketzin die erforderlichen Mindestdurchflussmengen seit Mitte Juli nicht mehr erreicht. Auch andere Wasserbehörden in Brandenburg hätten wegen der angespannten Situation bereits Entnahmeverbote erlassen.

Die Verfügung der Landeshauptstadt gilt ab sofort bis zum 30. September 2020, bei Zuwiderhandlungen drohen Geldbußen bis zu 50.000 Euro.