Ob Kuchen oder Nackensteak: Nimmt man derzeit etwas im Freien zu sich, wollen Wespen oft etwas abhaben. In diesem Jahr sind es offenbar besonders viele. Oda Tischewski ist der Frage nachgegangen, wie man am besten mit diesen Überraschungsgästen umgeht.

Dabei sind auch Wespen tatsächlich Nützlinge. "Die Wespen sind Aasfresser, das heißt normalerweise ernähren sie sich von toten Bienen oder vom Fleisch toter Vögel", erklärt Benedikt Polaczek, Imkermeister und Mitarbeiter am Fachbereich Veterinärmedizin der FU Berlin.

Auf Nahrungssuche kommen Wespen auch zu den Menschen in Gärten und Küchen, in Straßencafés und Bäckereien. Dann heißt es: Ruhe bewahren, es gilt die Devise "Nicht hauen, sondern abhauen". Denn ein Wespenstich kann schmerzhaft und je nachdem, wo er landet, gefährlich sein. Und im Gegensatz zur Biene kann eine Wespe, die sich angegriffen fühlt, unzählige Male stechen.

Natürlich kann man Fallen bauen - wie gesüßte oder alkoholische Flüssigkeiten versetzt mit Spüli, in denen die Wespen ertrinken. Experten weisen aber auch darauf hin, dass man einfach, mit etwas Vorlauf, im großen Abstand zur Kaffeetafel alternative Fressangebote machen kann.

Oder einen Trick auf Lager haben: "Wir brennen Kaffee an und das vertreibt die Wespen", erklärt eine Bäckereiverkäuferin. In den Cafés und Bäckereien tummeln sich nämlich manchmal Dutzende Wespen in der Kuchenvitrine - um da von Berufs wegen hineinzufassen, muss man schon Courage aufbringen.

Sollten sich die Wespen zu dauerhaften Untermietern auf dem Dachboden geworden sein, kann man sie auch vom Fachmann umsiedeln lassen.