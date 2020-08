Es könnte stellenweise richtig nass werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Sonntagnachmittag und Montag mit starken Gewittern und Starkregen in Berlin und Brandenburg. Abkühlung ist bisher aber nicht in Sicht.

Abkühlung bringt das viele Wasser von oben allerdings nicht: Es bleibt weiterhin schwülheiß bei 33 bis 36 Grad in Brandenburg und 35 Grad in Berlin. Die Wärmebelastung ist entsprechend hoch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam rechnet ab Sonntagnachmittag mit vereinzelten kräftigen Gewittern in Berlin und Brandenburg. Auch unwetterartiger Starkregen mit 20, stellenweise sogar 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit ist möglich; ebenso Hagel und Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Für den Nordosten des Kreises Uckermark und für Frankfurt (Oder) gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus.

Großer Andrang an Badeseen in Berlin und Brandenburg

Auch am Montag kann es zu teils kräftigen Gewittern in Berlin und Brandenburg kommen. Es gibt viel Sonne, aber im Verlauf des Tages kommen mächtigere Quellwolken auf, am Nachmittag und Abend sind stellenweise kräftige Schauer oder Hitzegewitter möglich. Es bleibt schwül, bei Höchstwerten um 31 Grad in Berlin, 30 Grad in Lychen und 32 Grad in Lübben.

Der bislang heißeste Tag des Jahres war in Brandenburg und Berlin mit über 36 Grad am Samstag, dem 8. August. Am heißesten wurde es im Süden des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte: Am Fliegerhorst Holzdorf an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt wurden 36,6 Grad gemessen. Entsprechend hoch war der Andrang in den Bädern und Badeseen der Region.

Die Waldbrandgefahr in der Region ist nach wie vor sehr hoch. In Brandenburg ist es bereits am Wochenende vom 8. auf den 9. August zu mehreren kleineren Waldbränden gekommen. 220 Mal hat es in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern bereits gebrannt. 110 Hektar standen in Flammen.



Wegen der hohen Temperaturen am Wochenende gilt am Sonntag in neun von 14 Landkreisen die höchste Gefahrenstufe 5, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Nur in den Landkreisen Prignitz, Oberhavel, Barnim, Uckermark und Spree-Neiße gilt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Auch in Berlin ist die höchste Gefahrenstufe erreicht.