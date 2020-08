Bild: dpa/Christoph Soeder

Wetteraussichten - Hoch "Detlef" bringt Hundstage und Tropennächte

04.08.20 | 13:35 Uhr

Jetzt wird's heiß in Berlin und Brandenburg: Ab Donnerstag soll in der Region die 30-Grad-Marke geknackt werden. Die Hitzewelle bringt allerdings auch schweißtreibende Nächte und eine erhöhte Waldbrandgefahr mit sich.

Ausgerechnet zum Ende der großen Ferien in Berlin und Brandenburg kündigt sich eine länger anhaltende hochsommerliche Wetterperiode an. "Wir erleben einen rasanten Temperaturanstieg", sagte Wetterexperte Christian Schubert von der Meteogroup am Dienstag rbb|24. Am Mittwoch würden bereits 27 Grad Celsius erwartet, ab Donnerstag werde wohl die 30-Grad-Marke erreicht.

Auch die Nächte werden heiß

Das Hochdruckgebiet "Detlef" ist in den nächsten Tagen für das sommerliche Wetter verantwortlich - von Spanien bis ins Baltikum. "Regen ist gar nicht in Sicht", sagt Meteorologe Schubert, "eventuell können sich ab Sonntag mal vereinzelt Gewitter bilden." Und so wie es aussieht, bleibt es bis weit in die nächste Woche hinein sonnig und trocken - erst die zweite Hälfte der kommenden Woche könnte unter zunehmendem Tiefdruckeinfluss wechselhafter werden - recht warm soll es aber bleiben, wenn auch nicht mehr so heiß. Gerade in den Städten werden dann viele Menschen erleichtert sein. Denn die hochsommerlichen "Hundstage" haben auch Tropennächte im Gepäck. Ab Freitag, so die Prognose der Meteogroup, sollen die Temperaturen nachts vorerst nicht mehr unter 20 Grad fallen.

Steigende Waldbrandgefahr

In den kommenden Hitzetagen dürfte auch die Waldbrandgefahr erheblich steigen. In Brandenburg war die Situation am Dienstag noch recht entspannt - mit sehr geringer beziehungsweise geringer Gefahr in den meisten Landkreisen [mluk.brandenburg.de]. Lediglich die Kreise Oberhavel und Uckermark meldeten mittlere Gefahr. Bis zum Wochenende wird mit einer deutlich höheren Gefahr für die Wälder gerechnet. Nach Angaben des Umweltministeriums in Potsdam hat es in diesem Jahr bis Ende Juli bereits 210 Waldbrände gegeben.