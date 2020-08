Bild: dpa/Britta Pedersen

Panda-Zwillinge im Berliner Zoo - Pit und Paule feiern ihren ersten Jeburtstach

31.08.20 | 12:20 Uhr

Vor einem Jahr waren sie nackt und winzig, jetzt sind sie groß und flauschig: Die Berliner Panda-Zwillinge Pit und Paule feiern ihren ersten Geburtstag. Vom Zoo gab es Torte und Insider-Informationen. Paul ist nämlich der Draufgänger, während sich Pit gern an Mama hält.

Die Berliner Panda-Zwillinge Pit und Paule haben am Montag mit einer Eistorte aus Rote-Beete, Äpfeln, Süßkartoffeln, Karotten und Bambus ihren ersten Geburtstag gefeiert. Zusätzlich habe es eine große Portion Schnee aus dem naheliegenden Pinguinhaus gegeben, hieß es aus dem Berliner Zoo. "Pit und Paule sind uns innerhalb des letzten Jahres sehr ans Herz gewachsen", sagte Zoodirektor Andreas Knieriem.

Paul ist der Draufgänger, Pit der Gemütliche

Bei allen Ähnlichkeiten seien die Zwillinge aber doch recht unterschiedliche Charaktere, hieß es. "Paule, der Jüngere, war von Anfang an der deutlich Aktivere", sagte Pfleger Corvin Schmohl. Er habe schneller Laufen gelernt, sei mobiler und ein kleiner Draufgänger. "Er hat zeitig sein eigenes Ding gemacht." Pit dagegen wirke langsamer und gemütlicher und halte sich gern eng an Mama. Inzwischen sind die beiden, die auf chinesisch Meng Xiang und Meng Yuan heißen, bereits 28 Kilogramm schwer. Nach Zooangaben steigerten sie ihr Geburtsgewicht von weniger als 200 Gramm damit um mehr als das 150-fache. Die Zwillinge waren am 31. August 2019 zur Welt gekommen – und galten als Sensation. Denn bei Pandas besteht nur an rund drei Tagen im Jahr überhaupt die Chance auf Nachwuchs. In Berlin hatte es vorher nie geklappt. Inzwischen leben hier die vier einzigen Großen Pandas in Deutschland.

Bild: dpa/Britta Pedersen Am Montag dem 31. August 2020 feiern die flauschigen Zwillinge Meng Yuan und Meng Xiang ihren ersten Geburtstag. Ein unerwartet aufregendes Jahr haben die beiden Bambusliebhaber jetzt schon hinter sich.

Bild: Zoo Berlin Meng Xiang oder Meng Yuan? Als dieses Foto im November 2019 aufgenommen wird, sind die beiden Kinder von Pandadame Meng Meng noch namenlos.

Bild: Zoo Tierpark Berlin/Twitter Geboren werden die beiden Panda-Zwillinge am Abend des 31. August 2019. Für Deutschland ist es der erste Panda-Nachwuchs überhaupt.

Bild: imago images / Xinhua imago Fast ohne Fell und nur 100 Gramm schwer kommen die beiden männlichen Jungtiere zur Welt und werden dabei auch von extra angereisten Experten aus China betreut.

Nachwuchs bei Meng Meng im Berliner Zoo | Bild: Zoo Berlin Kurz nach der Geburt ist schwer vorstellbar, dass die Tiere es einmal auf bis zu 120 Kilogramm bringen werden.

Bild: dpa/Werner Kranwetvogel Meng Meng kümmerte sich sofort rührend um die beiden Jungtiere.

Bild: imago images/Lindongwuyuan In freier Wildbahn ist das keine Selbstverständlichkeit. Bei Mehrfachgeburten entscheiden sich Pandas oft nur für ein Jungtier, dass sie durchbringen.

Die Pandazwillinge genießen die gemeinsame Kuschelzeit. | Bild: rbb/Zoo Berlin Für zwei Babys würde der nährstoffarme Bambus nicht genug Energie liefern. Aber durch die besondere Versorgung im Berliner Zoo hat Meng Meng genug Milch für beide. Die Jungen werden aber auch zusätzlich von den Pflegern gepäppelt.



Bild: Zoo Berlin / Frederic Schweizer Nach chinesischem Brauch erhält der Nachwuchs nach 100 Tagen ihre Namen. Meng Yuan und Meng Xiang heißen die Zwillinge seitdem, was sich mit "Ersehnter Traum" und "Erfüllter Traum" übersetzen lässt.

Bild: Zoo Berlin Wie ihre Eltern sind Meng Yuan und Meng Xian nur Leihgaben der Volksrepublik China an den Berliner Zoo.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Eine Million Dollar zahlt der Zoo jährlich nur für die Eltern; auch für die Kinder dürfte eine Leihgabe fällig werden.



Bild: dpa/Christoph Soeder Der chinesische Staat verleiht traditionell Pandas an Staaten, mit denen er gute Beziehungen unterhält. Panda-Diplomatie wird das Ganze oft genannt.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Pandas zählen zu den gefährdetsten Tierarten der Welt und stehen in China unter extremen Schutz. Die Pandas in den Zoos anderer Länder tragen dabei zum Erhalt der Art bei.

Bild: dpa/Paul Zinken Im Frühjahr durfen dite Zwillinge - coronabedingt - sechs Wochen lang nicht besucht werden. So lange war der Zoo geschlossen. Wer Sehnsucht hatte, konnte sich im [Panda-Blog] des Zoos informieren, wie es Pit und Paule gerade geht.

Bild: dpa/Binh Truong Seit Ende April können die Panda-Zwillinge wieder live bestaunt werden, die mittlerweile schon jeweils knapp 30 Kilo auf die Waage bringen.





























Die Pandas sind Leihgaben aus China

Die Mutter Meng Meng und der Vater Jiao Qing kamen 2017 aus China nach Berlin - als vorerst auf 15 Jahre befristete Leihgabe zum 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und der Bundesrepublik. Für die beiden erwachsenen Tiere zahlt der Berliner Zoo pro Jahr eine Leasing-Gebühr von einer Million US-Dollar, die Summe für die Jungtiere wird nicht veröffentlicht. Auch sie bleiben per Vertrag Eigentum Chinas. Weltweit gibt es nach Angaben des Zoos noch rund 1.860 ausgewachsene Große Pandas, die in freier Wildbahn leben. Die früher auch als Bambusbär bezeichnete Art kommt nur noch in wenigen Schutzgebieten in China vor. Der Pflanzenfresser mit seiner markanten schwarz-weißen Fellzeichnung ist eines der Symboltiere für Umwelt- und Artenschutz weltweit. Es läuft ein großangelegtes Auf- und Nachzuchtprogramm.

Die Kanzlerin bemühte sich um die Tiere

Doch unumstritten ist die Panda-Zucht in Zoos nicht. China vergebe die Tiere in einer Art Panda-Diplomatie nur an Länder, mit denen es gute Beziehungen wünsche, monieren Kritiker. Die Berliner Pandas erbat Bundeskanzlerin Angela Merkel.

