Wegen Bauarbeiten ist das Dreieck Pankow am Wochenende nahezu komplett gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) des Landes Berlin mitteilte [viz.berlin.de] , erfolgt die Sperrung ab Freitagabend und soll bis Montag fünf Uhr dauern. Grund für die Vollsperrung sind verschiedene Brückenarbeiten. Lediglich die Überfahrt von der A114 auf die nördliche A10 in Richtung Dreieck Barnim bleibt frei. Auch die A10 selbst ist von der Vollsperrung nicht betroffen.

Ursache der Sperrung ist der Ausbaus der A10, wobei am Autobahndreieck Pankow die Überführung von der A10 (Ost) zur A114 erneuert wird.



Die Umleitungen am Wochenende erfolgen von der A10 Dreieck Havelland kommend in Richtung Berlin über A111 und die B96 nach Berlin. Von der A10 Dreieck Barnim (Prenzlau) kommend in Richtung Berlin wird der Verkehr über B2 in Richtung Berlin geleitet und von der A114 kommend in Richtung A10 Dreieck Havelland geht es ab dem Anschluss Schönerlinder Straße über die Landstraße und die B273 bis zur A10-Anschlussstelle Birkenwerder.