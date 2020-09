Was sich seit dem SUV-Unfall in der Invalidenstraße geändert hat

Verkehrssituation in Berlin-Mitte

Vor einem Jahr geschah in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte ein schwerer Verkehrsunfall, vier Menschen starben. Kurz darauf schloss sich eine Anwohnerinitiative zusammen, um das dortige Verkehrskonzept zu überdenken. Was hat sich seitdem getan? Von Sabrina Wendling