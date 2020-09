Wegen Bauarbeiten am Nördlichen Berliner Ring ist die A10 am Wochenende zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlusstelle Birkenwerder in beide Richtungen komplett gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) des Landes Berlin mitteilt [viz.berlin.de] , erfolgt die Sperrung ab Freitag 22 Uhr und soll bis Montag 5 Uhr dauern.

Die Autobahnen A10 und A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin werden bis 2022 unter fließendem Verkehr erneuert, um die Kapazitäten der Strecke auszubauen.

Dafür wird an der Anschlussstelle Birkenwerder nun eine Behelfsbrücke errichtet, das alte Bauwerk wird abgerissen. Laut VIZ ist für die Arbeiten die Sperrung der A10 nötig, einmal in Richtung Prenzlau zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck, und dann in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Pankow und Birkenwerder und Kreuz Oranienburg. Die Anschlussstelle Mühlenbeck bleibt in Fahrtrichtung Havelland noch bis zum 25. September gesperrt.