In Berlin-Schöneberg wird am Freitag eine Beerdigung von einem großen Polizeieinsatz begleitet. Eine Mutter aus einem arabischstämmigen Clan soll um 11 Uhr auf dem Neuen-Zwölf-Apostel-Friedhof beigesetzt werden. Die Polizei rechnet mit zahlreichen Trauergästen.



Vier Kinder der verstorbenen Frau müssen sich zurzeit in einem Prozess vor dem Berliner Landgericht verantworten, darunter der 44-jährige Clan-Chef Arafat Abou-Chaker. Ihm wird vorgeworfen, den Rapper Bushido bedroht, erpresst und eingesperrt zu haben.

Schon am Mittwoch hatte es in Neukölln eine Trauerfeier für die Mutter Abou-Chakers gegeben. Auch diese hatte die Polizei begleitet und zum Beispiel auf die Corona-Regeln geachtet. Es habe keine Auffälligkeiten gegeben, hieß es nach dem Einsatz.