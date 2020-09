Die Beschränkungen für Bauern im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) werden in Brandenburg teils gelockert. Unterdessen gehen die Planungen für den Bau eines festen Zauns an der Grenze zu Polen weiter.

Der brandenburgische Agrarminister Axel Vogel (Grüne) kündigte am Freitag außerdem an, alle Wildschweine sollen in der Nähe jener "Kernzone" getötet werden, in der die ersten infizierten Tiere gefunden worden waren. Der Krisenstab zur Bekämpfung der Tierseuche habe am Freitag einen entsprechenden Beschluss gefasst, sagte Vogel nach dem Treffen der Länder-Agrarminister in Weiskirchen (Saarland).